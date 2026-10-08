Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10/2026. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với Lào, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào./.