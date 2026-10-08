Nhiều giáo viên ở xã Quỳ Hợp băn khoăn về tiền thi đua khen thưởng

Lãnh đạo xã Quỳ Hợp trao các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân ngành Giáo dục đạt thành tích trong năm học 2025-2026. Ảnh: Phan Giang (Trung tâm CƯDV công xã Quỳ Hợp)

Tiền thưởng thấp hơn mức quy định

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Quỳ Hợp (cũ) có 55 viên chức là cán bộ, giáo viên, người lao động được công nhận Lao động tiên tiến và 10 giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Theo phản ánh thì số tiền thực nhận khen thưởng thấp hơn các mức theo quy định của Nhà nước. Cô giáo Hồ Thị Huyền Nga - giáo viên môn Ngữ văn chia sẻ: Đến đầu năm học mới 2025 - 2026, chỉ mới nhận được một phần tiền thưởng đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

“Danh hiệu này là kết quả mà chúng tôi đã phấn đấu suốt quá trình một năm học. Khi làm việc, không ai suy nghĩ đến việc sẽ nhận tiền thưởng bao nhiêu, mà luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Nhưng đến khi được vinh danh, thì cần thực hiện đúng quy định của Nhà nước về mức tiền thưởng theo từng danh hiệu, chúng tôi cũng mong muốn được trả theo công sức đã đóng góp”, cô giáo Nga tâm tư.

Một giáo viên ở trường học khác trên địa bàn xã Quỳ Hợp cũng xác nhận: Mức chi trả của danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2025 - 2026 thực nhận thấp hơn so với quy định và các năm học trước.

Hiệu trưởng Trường THCS Quỳ Hợp Ngô Đức Sơn và Cô giáo Hồ Thị Huyền Nga trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thái Dương

Theo Điều 50, Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng số tiền tương đương 1 lần mức lương cơ sở; còn lao động tiên tiến bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức tiền thưởng tương ứng lần lượt là 2,53 triệu đồng và 759.000 đồng.

Ông Ngô Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳ Hợp xác nhận, qua nắm bắt dư luận trong nhà trường, nhiều giáo viên cũng bày tỏ sự băn khoăn. Hiện danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được nhận 1,265 triệu đồng/người, còn danh hiệu lao động tiên tiến là 200.000 đồng/người.

Kinh phí khen thưởng chưa đáp ứng nhu cầu

Kết thúc năm học 2025 - 2026, UBND xã Quỳ Hợp ký ban hành 6 quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân là viên chức ngành giáo dục địa phương và học sinh đạt thành tích.

Trong đó, riêng ngày 20/7/2026, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành 4 quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 411 cá nhân; Tập thể Lao động tiên tiến cho 12 trường học; danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 22 cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm; danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 60 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2025 - 2026.

Ngày 25/8/2026 có quyết định tặng Giấy khen cho giáo viên, học sinh các cấp học có thành tích xuất sắc tại cuộc thi, kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Lãnh đạo xã Quỳ Hợp gặp mặt giáo viên, học sinh dự các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh tháng 12/2025. Ảnh: Phan Giang (Trung tâm CƯDV công xã Quỳ Hợp)

Sau khi ban hành các quyết định khen thưởng, UBND xã đã chuyển trực tiếp gần 317 triệu đồng vào tài khoản của các giáo viên. Trong khi đó, theo tính toán, tổng kinh phí khen thưởng cần chi trả là hơn 765 triệu đồng.

“Mức chi như thế này mới chỉ đạt 41,39% so với định mức theo Luật Thi đua - Khen thưởng”, bà Trương Thị Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp thừa nhận và giải thích nguyên nhân do nguồn ngân sách được phân bổ từ đầu năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu chi cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời số lượng đối tượng được khen thưởng trên địa bàn khá lớn.

Chờ nguồn bổ sung để tiếp tục chi trả

Sau khi nắm bắt tâm tư, dư luận trong đội ngũ viên chức, giáo viên, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn xã đã báo cáo, trao đổi với lãnh đạo UBND xã Quỳ Hợp và Phòng Văn hóa - Xã hội để tìm hướng giải quyết.

Tại các trường, công tác tư tưởng cũng được chú trọng, tập trung thông tin rõ nguyên nhân, những khó khăn về nguồn kinh phí và mức chi khen thưởng thực tế.

Bà Trịnh Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Thái Dương

Bà Trịnh Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Quỳ Hợp cho biết, nhà trường đã tổ chức họp, thông tin cụ thể về nguyên nhân khiến mức chi khen thưởng thấp hơn quy định; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ với khó khăn chung, tiếp tục yên tâm công tác.

Bà Trương Thị Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp khẳng định, khó khăn về ngân sách không đồng nghĩa với việc địa phương giảm sự quan tâm, động viên phong trào thi đua trong ngành Giáo dục. Trước mắt, xã đang chờ nguồn tăng thu ngân sách cuối năm để lập tờ trình, xin ý kiến HĐND xã bổ sung kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp Trương Thị Giang (áo đen). Ảnh: Thái Dương

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, bà Giang cho rằng, cần có giải pháp căn cơ hơn, trong đó đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương phù hợp đặc điểm, quy mô dân số, trường lớp và đội ngũ của từng địa phương, nhất là những xã trước đây là trung tâm của các huyện cũ.

Bởi thực tế, quy mô trường lớp và đội ngũ giáo viên của xã Quỳ Hợp hiện lớn hơn khoảng 3 - 4 lần so với một số xã lân cận, tạo áp lực lớn hơn về nguồn lực thực hiện các chính sách trong lĩnh vực giáo dục.

Trước thời điểm sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục theo chủ trương của tỉnh, Quỳ Hợp có 16 trường học; trong đó, địa phương trực tiếp quản lý 12 cơ sở với gần 400 giáo viên.

Từ góc độ quản lý giáo dục ở cơ sở, ông Ngô Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳ Hợp cũng đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí thêm nguồn kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng đội ngũ giáo viên phù hợp với đặc thù xã. Theo ông, đây không chỉ là khoản động viên về vật chất mà còn góp phần tạo động lực cho phong trào thi đua trong các nhà trường.

Theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì kinh phí chi hoạt động sự nghiệp giáo dục tại cấp xã theo mức 230 triệu đồng/xã; 10 triệu đồng/cơ sở giáo dục công lập và được nhân với hệ số theo phân loại xã, phường. Trong đó, xã Quỳ Hợp được phân loại thuộc nhóm 3, tức là nhân 1,2 lần.

Trường Tiểu học Thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Thái Dương

Câu chuyện tại xã Quỳ Hợp đặt ra vấn đề rộng hơn trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành và thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục vừa qua. Đó là các chính sách của cấp có thẩm quyền cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để sát thực tiễn với điều kiện từng nhóm địa phương.