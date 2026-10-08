Ronaldo công bố tâm thư, tự nhận mình xứng đáng bị kỷ luật

Trong tâm thư, Ronaldo cũng nêu chi tiết 8 "ghi chú" trong văn bản soạn thảo gửi đến HLV Jorge Jesus sau trận gặp Na Uy.

Dù tung ra "nhân chứng" trong các cuộc trò chuyện lẫn những gì mà HLV Jorge Jesus đã hứa với mình, Ronaldo không né tránh trách nhiệm. CR7 khẳng định việc tự ý rời đội tuyển là sai và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) có quyền áp dụng án phạt mà không cần xét bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào, thậm chí cần tăng nặng với chiếc băng đội trưởng càng khiến lỗi của anh trở nên nghiêm trọng hơn, chứ không phải lý do để nhận sự ưu ái.

Tâm thư của Ronaldo đã đưa ra phiên bản chi tiết nhất từ chính người trong cuộc. Song sau khi đội trưởng Seleccao công khai nhắc tới hai lần Jorge Jesus "thất hứa", mọi sự chú ý sẽ dồn về phản ứng tiếp theo từ HLV trưởng và FPF.

Trong phản ứng mới nhất, Jorge Jesus chưa đọc nội dung mà Ronaldo công bố. "Tôi ở Leiria để xem trận đấu của đội U.21 quốc gia. Bây giờ tôi sẽ đọc tuyên bố đó và tôi không có gì để nói", Jesus trả lời ngắn gọn.