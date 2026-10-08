Vì sao không đồng đội nào ủng hộ Ronaldo?

Việc Cristiano Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha tạo ra cú sốc lớn.

Hôm 7/10, Ronaldo lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc khiến anh rời trại tập trung của đội tuyển quốc gia. Việc Ronaldo công khai bản danh sách 8 điểm ghi lại những lời anh cho là HLV Jorge Jesus đồng ý phát biểu công khai tạo ra làn sóng dư luận dữ dội.

Song, không có bất kỳ đồng đội nào ở tuyển Bồ Đào Nha công khai ủng hộ Ronaldo trên mạng xã hội. Record cho biết dàn sao Bồ Đào Nha đang rơi vào tình huống khó, khi phải lựa chọn giữa ủng hộ Ronaldo và HLV trưởng Jorge Jesus.

Việc họ công khai đứng về phía Ronaldo hay HLV trưởng Jesus trên mạng xã hội sẽ tạo ra sự chia rẽ trong phòng thay đồ, vi phạm quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và gây ảnh hưởng xấu tới tinh thần toàn đội.

Thực tế, HLV Jesus khẳng định lập trường rất cứng rắn trước truyền thông, đó là không một cá nhân nào, kể cả huyền thoại như Ronaldo hay Chủ tịch Liên đoàn, có thể can thiệp vào quyết định chuyên môn của ông.

Các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha hiểu rằng việc bày tỏ sự đồng tình với hành động chống lại HLV trưởng có thể khiến chính họ đối mặt với các hình phạt kỷ luật hoặc mất vị trí trong đội hình xuất phát.

Tiết lộ từ A Bola cũng cho biết thêm vì không trực tiếp tham gia hay chứng kiến các cuộc đối thoại riêng giữa Ronaldo và HLV trưởng Jesus, các tuyển thủ Bồ Đào Nha chủ động chọn giải pháp im lặng để tránh bị kéo vào cuộc tranh cãi chuyên môn và truyền thông giữa hai bên.

Song, phần lớn các thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha đều ủng hộ HLV Jesus. Một số nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ với việc tuyển Bồ Đào Nha đang có phong độ cao ở Nations League khi toàn thắng cả 4 trận vừa qua, việc không có Ronaldo lại là điều tốt trong mắt một số cầu thủ.

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