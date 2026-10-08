Nhận định trận đấu Thể Công vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 9.10: Vị khách không dễ chơi

Phong độ Thể Công vs Hà Tĩnh

Xét về mặt kết quả, Thể Công chưa gặt hái thành tích ấn tượng sau chặng xuất phát ở mùa giải 2026/27. Sau chiến thắng 2-0 ở vòng khai màn V.League trên sân Đồng Nai, thầy trò HLV Velizar Popov thúc thủ 0-1 trong trận derby thủ đô với CAHN.

Thất bại dưới tay nhà ĐKVĐ không phải kịch bản quá thê thảm. Tuy nhiên, trắng tay trong bối cảnh được thi đấu hơn người khoảng một nửa hiệp 2 và nhận đòn hồi mã thương ở quãng thời gian bù giờ vẫn mang đến nỗi đau khá tê tái dành cho Viết Tú cùng các đồng đội.

Trước khi các giải đấu cấp CLB tạm nghỉ để nhường chỗ cho dịp FIFA Days, Thể Công kiếm được 1 điểm đầu tay tại sân AFC Champions League 2 (cúp C2 châu Á) nhờ trận hòa 1-1 ở cuộc đón tiếp Melbourne Victory.

Về lý thuyết, đại diện Việt Nam không được đánh giá cao bằng đối thủ đến từ Australia song thực tế trên sân lại cho thấy Thể Công mới kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ở về phía cầu môn đối diện.

Đoàn quân dưới trướng HLV Popov vẫn thể hiện bộ mặt điềm tĩnh, chủ động thi đấu chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Song việc chơi quá an toàn khiến đội bóng áo lính thiếu đi sự bùng nổ lúc cần thiết.

Tựu chung, Thể Công hiện sở hữu hệ thống phòng ngự từ xa chắc chắn. Song khả năng tạo đột biến trước những đối thủ tổ chức tốt, thi đấu lùi sâu, vẫn là bài toán khá nan giải dành cho ban huấn luyện đội bóng.

Hà Tĩnh lại sở hữu phong cách phòng ngự khó chịu. Hai lần ra sân gần nhất, đội khách đều giữ sạch lưới. Dưới triều đại các HLV xứ Nghệ, đại diện miền Trung vẫn thường ưu tiên xây dựng hệ thống phòng thủ chặt chẽ, trước khi nghĩ đến những phương án xuyên thủng phòng tuyến đối diện.

Nhưng nếu muốn hy vọng tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy, các chân sút đội khách cần chắt chiu cơ hội. Đây vốn là vấn đề khiến HLV Phan Như Thuật đau đầu nhất kể từ khi tiếp quản đội bóng núi Hồng ở cuối mùa giải năm ngoái.

Nhìn nhận khách quan, nếu có thể ra về cùng 1 điểm, đó cũng được xem như thành công dành cho Hà Tĩnh. Trong 14 lần chạm trán Thể Công gần đây, đội khách mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 6 và thua 7.

Thông tin lực lượng Thể Công vs Hà Tĩnh

Thể Công: Nhâm Mạnh Dũng không thể ra sân vì án treo giò.

Hà Tĩnh: HLV Phan Như Thuật có trong tay lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Thể Công vs Hà Tĩnh

Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna Nino, Trung Hiếu, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Wesley Nata, Ngọc Tân, Lucas Ribamar

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene

Dự đoán: 2-1