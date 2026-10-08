HLV Park Hang Seo được tiến cử dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục khiến người hâm mộ Thái Lan đặt dấu hỏi về hướng đi của đội tuyển. Đáng chú ý, trong phần bình luận dưới bài viết của Madam Pang, HLV Park Hang Seo bất ngờ được một số cổ động viên nhắc tên như phương án có thể giúp bóng đá Thái Lan thay đổi.

Một bình luận thẳng thắn đề xuất Madam Pang nên lựa chọn một HLV Hàn Quốc, trong đó nhắc trực tiếp đến HLV Park Hang Seo. Người này cho rằng bóng đá Hàn Quốc xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ rất bài bản, từ các đội U12 đến U20, qua đó tạo nền móng để đội tuyển quốc gia có nguồn cầu thủ chất lượng.

Sau thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026, người hâm mộ Thái Lan bất ngờ tiến cử HLV Park Hang Seo cho vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Ảnh: FBNV

Điểm đáng chú ý là đề xuất này không đơn thuần xuất phát từ mong muốn thay đổi HLV trưởng. Người hâm mộ Thái Lan đang nhìn vào cách xây dựng bóng đá của Hàn Quốc và cho rằng đội tuyển cần nền tảng dài hạn thay vì chỉ tập trung vào kết quả của đội tuyển quốc gia.

Một cổ động viên khác thậm chí bình luận ngắn gọn: “Madam Pang, thua rồi”. Trong khi đó, có người lại cho rằng HLV hiện tại vẫn cần được trao thêm thời gian vì đã ký hợp đồng dài hạn.

Những ý kiến trái chiều cho thấy thất bại của Thái Lan không chỉ nằm ở một trận chung kết. Đội bóng xứ Chùa vàng đã đi đến rất nhiều trận đấu cuối cùng trong thời gian Madam Pang giữ vai trò lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, nhưng khả năng chuyển cơ hội thành danh hiệu đang trở thành vấn đề gây tranh luận.

Trong bối cảnh ấy, cái tên HLV Park Hang Seo càng trở nên đáng chú ý. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tạo ra một chu kỳ thành công đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Ông giúp các đội tuyển Việt Nam liên tục cạnh tranh danh hiệu và tạo dựng được vị thế mới ở Đông Nam Á. Đặc biệt, HLV Park Hang Seo từng nhiều lần đối đầu Thái Lan trong những trận đấu có tính chất quyết định.

Điều thú vị là sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park từng tuyên bố không nghĩ mình sẽ tiếp tục công việc huấn luyện. Sau khoảng thời gian dài từ chối nhiều lời mời, nhà cầm quân này mới trở lại với bóng đá chuyên nghiệp khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tại Thái Lan.

Vì vậy, đề xuất đưa HLV Park Hang Seo lên tuyển Thái Lan, nếu chỉ nhìn từ những bình luận của người hâm mộ, mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Người từng được xem là đối thủ khó chịu của bóng đá Thái Lan giờ lại được chính một bộ phận người Thái mong muốn trở thành người xây dựng đội tuyển của họ.

Tất nhiên, một vài bình luận trên mạng xã hội chưa thể đại diện cho quan điểm của toàn bộ bóng đá Thái Lan. Nhưng nó cho thấy sau những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết, người hâm mộ Thái Lan đã bắt đầu nghĩ đến một cuộc thay đổi lớn, và HLV Park Hang Seo là cái tên được nhắc đến.