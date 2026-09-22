Tờ Star News Korea đưa tin tòa án ở Seoul, Hàn Quốc mới đây ban hành lệnh xử phạt theo thủ tục rút gọn đối với PSY (tên thật Park Jae Sang). Nam rapper Gangnam Style bị phạt 5 triệu won vì vi phạm Luật Y tế.

Theo quy định của thủ tục rút gọn, tòa án có thể quyết định mức phạt bằng hình thức xem xét hồ sơ mà không mở phiên xét xử. Người nhận lệnh có quyền yêu cầu mở phiên tòa xét xử chính thức trong vòng 7 ngày kể từ khi được thông báo. Theo thông tin hiện có từ truyền thông Hàn Quốc, PSY chưa thực hiện thủ tục này.

Theo kết quả điều tra, PSY bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2025 đã được kê đơn Xanax và Stilnox tại một bệnh viện đại học ở Seoul mà không trải qua khám trực tiếp. Sau đó, nam rapper để quản lý hoặc người khác nhận thuốc thay.

PSY bị xử phạt 5 triệu won. Ảnh: Yonhap News.

Xanax và Stilnox là những thuốc được sử dụng trong điều trị các vấn đề như rối loạn lo âu và giấc ngủ. Theo quy định được truyền thông Hàn Quốc trích dẫn, việc kê đơn một số loại thuốc hướng thần qua hình thức không trực tiếp và để người không thuộc nhóm được pháp luật cho phép nhận thuốc thay là hành vi bị cấm.

Hồi tháng 5, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của 6 người, gồm PSY, quản lý và bác sĩ tại bệnh viện đại học, sang công tố để điều tra. Đến tháng 7, công tố quyết định truy tố PSY và bác sĩ theo thủ tục rút gọn. Bốn người còn lại, gồm quản lý và nhân viên y tế, được xử lý theo diện miễn truy tố.

Theo Yonhap News, luật hiện hành quy định bác sĩ trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân mới được kê đơn, đồng thời người nhận thuốc phải là bệnh nhân đã được khám, ngoại trừ một số trường hợp được pháp luật quy định.

PSY sinh năm 1977, là rapper nổi tiếng Hàn Quốc. Năm 2012, Gangnam Style đưa PSY trở thành hiện tượng toàn cầu với giai điệu bắt tai, hình ảnh mang màu sắc châm biếm về khu Gangnam giàu có ở Seoul và điệu nhảy “cưỡi ngựa” đặc trưng.

Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và MV trở thành video Kpop đầu tiên vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Theo Korea Times, MV Gangnam Style gần đây tiếp tục lập cột mốc mới khi vượt 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Ca khúc được phát hành vào tháng 7/2012 và vượt 5 tỷ lượt xem vào tháng 12/2023.

Sau gần 14 năm, Gangnam Style vẫn là sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất trong sự nghiệp PSY và là một trong những ca khúc Kpop có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế.