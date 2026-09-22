Mâu thuẫn lúc tính tiền cà phê, 6 đối tượng bị bắt

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi).

Trong đó, Tùng, Y Xương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tài và Trường bị khởi tố về 2 hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Theo kết quả điều tra, trước đó, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán cà phê H.S. (xã Krông Ana, Đắk Lắk).

Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Bực tức, Tùng cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, giữa 2 bên đã gọi điện, lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn.

Công an tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng. Ảnh: Sỹ Đức.

Tại đây, 2 nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào chém nhau loạn xạ khiến nhiều người bị thương tích nặng. Công an xã Krông Ana kịp thời đến hiện trường xử lý, giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.