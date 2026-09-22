Bắt TikToker Phannhibeauty vì liên quan tội phạm ma túy

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan đến 8 đường dây ma túy vừa bị triệt phá.

Phan Kim Nhi (SN 1989), được biết đến với tên Phannhibeauty trên TikTok.

Theo cơ quan điều tra, trong số 126 người bước đầu bị bắt và xử lý có Phan Kim Nhi (SN 1989), được biết đến với tên Phannhibeauty trên TikTok. Nhi bị bắt để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phan Kim Nhi được giới thiệu là một TikToker có khoảng 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích trên nền tảng TikTok. Còn trên facebook với tên Phan Nhi (Phan Nhi Beauty), cô gái này có đến 959.000 người theo dõi... Phan Nhi thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh cùng với công việc bán hàng online của mình trên các trang cá nhân.

Nhi trước và sau khi bị Công an TPHCM bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, Nhi có quan hệ với Dương Minh Tuấn (SN 1983, tức “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định, TPHCM). Người này được xác định có quan hệ xã hội phức tạp. Đối tượng trên cũng vừa bị bắt để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã khám phá chuyên án, bắt giữ “Hoàng Nato”.

Trong 10 ngày đêm liên tục, Ban chuyên án mở rộng truy xét các đầu mối, làm rõ những người và đường dây liên quan. Kết quả, công an triệt phá 8 đường dây, bắt và xử lý tổng cộng 126 người về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

126 người bị bắt giữ về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người bị xử lý có 9 người nước ngoài, gồm 5 người Hàn Quốc và 4 người Đài Loan, Trung Quốc.

Tang vật bị thu giữ gồm hơn 1.000 đầu pod “chill” chứa chất ma túy etomidate, khoảng 100g ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật.

Cơ quan công an cảnh báo ma túy đang được đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường. Nếu không được kịp thời phát hiện, những sản phẩm này có nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định.