Bắt tạm giam đăng kiểm viên nhận hối lộ

Ngày 22/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Lê Trí Cường (SN 1983, ngụ phường Long Châu) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cường là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long. Từ năm 2018 đến năm 2023, trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện tại thực địa, Cường gọi điện gợi ý chủ phương tiện đưa tiền để thuê xe ô tô và chi phí ăn uống khi đi đăng kiểm.

Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Lê Trí Cường.

Cường thông báo phương tiện khó đăng kiểm, sau đó đưa ra số tiền cụ thể cho mỗi lượt đăng kiểm và yêu cầu chủ phương tiện chuyển khoản để đóng phí đăng kiểm thay.

Sau khi nhận kết quả đăng kiểm và hóa đơn thanh toán phí đăng kiểm, các chủ phương tiện mới phát hiện số tiền đã chuyển cho Cường cao hơn số tiền thực tế phải đóng. Tuy nhiên, do lo ngại bị gây khó khăn trong những lần đăng kiểm tiếp theo nên không phản ánh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Cường đã nhận tiền liên quan đến 22 lượt phương tiện, với tổng số tiền hơn 242 triệu đồng.

Trong số này, Cường sử dụng gần 92 triệu đồng để nộp lệ phí đăng kiểm thay cho chủ phương tiện; hơn 30 triệu đồng là tiền chủ phương tiện nhờ mua các trang thiết bị khác. Số tiền còn lại hơn 120 triệu đồng, Cường không hoàn trả mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.