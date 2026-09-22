Người dân có thể yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin qua Internet

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Theo Thông tư số 16/2026/TT-TANDTC ngày 10/9/2026 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trong hoạt động xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc, Tòa án công khai thông tin thụ lý các vụ án hình sự, hành chính; vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; vụ việc phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, các thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc; việc xem xét, quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật cũng thuộc phạm vi công khai.

Tòa án còn công khai thông tin nhận, thụ lý đơn đề nghị, văn bản yêu cầu, kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thông tin phiên tòa, phiên họp và nội quy phiên tòa, phiên họp.

Đáng chú ý, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thuộc nội dung công khai, trừ trường hợp pháp luật quy định không được công khai.

Không chỉ hoạt động xét xử, Thông tư quy định việc công khai nhiều hoạt động khác của Tòa án nhân dân như thông tin về Tòa án; hoạt động tiếp công dân; thủ tục hành chính tư pháp; hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động phát triển án lệ; công tác tổ chức-cán bộ; tài chính; thanh tra; thi đua, khen thưởng và hợp tác quốc tế.

Tòa án có thể đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh thông tin, trang cộng đồng chính thức của Tòa án; nền tảng số, ứng dụng dùng chung của Tòa án; trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng Công báo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, niêm yết hoặc thông báo tại trụ sở Tòa án.

Ngoài ra, việc công khai được thực hiện thông qua tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn và các hình thức khác thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo Thông tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin.

Việc yêu cầu có thể thực hiện tại trụ sở Tòa án, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet, gồm: thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng di động hoặc nền tảng số khác do Tòa án công bố.

Chậm nhất 12 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tòa án được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị, phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu, điều kiện và khả năng của Tòa án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp cần thêm thời gian, Tòa án có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 12 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin.

Thông tư cũng quy định một số trường hợp Tòa án từ chối cung cấp thông tin, như thông tin được yêu cầu vi phạm nguyên tắc công khai hoặc không thuộc nội dung được phép công khai; không thuộc trách nhiệm cung cấp; đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng; hoặc vượt quá khả năng đáp ứng, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa án.

Việc công khai thông tin không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc; bí mật nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, dữ liệu cá nhân và quyền lợi của người chưa thành niên.

Nếu phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác, không đầy đủ, chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, Tòa án phải đính chính, cung cấp lại hoặc bổ sung thông tin còn thiếu.

Theo Thông tư, việc công khai hoạt động của Tòa án phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, minh bạch, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác thông tin và giám sát hoạt động của Tòa án.