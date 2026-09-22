Bắt giam cán bộ kỹ thuật có hành vi làm giả tài liệu

Ngày 22/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Việt (SN 1958, ngụ phường Long Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu, Việt là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Huỳnh Phan, có trụ sở tại phường Long Châu.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Huỳnh Hoàng Việt.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Việt thực hiện 37 hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, tự ý sao chép thiết kế bản vẽ kỹ thuật để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long thẩm định, cấp giấy chứng nhận.

Quá trình xác minh, Việt không thực hiện việc thi công cải tạo tại nhà xưởng của Công ty TNHH Huỳnh Phan nhưng tài liệu trong hồ sơ đề nghị Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long kiểm tra, nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thể hiện thi công, cải tạo tại công ty.

Căn cứ toàn bộ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở xác định hành vi của đối tượng cấu thành tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.