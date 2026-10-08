PITCO biến động cơ cấu cổ đông

Ảnh minh họa. Nguồn: Petrolimex

Công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 7/10, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) cho biết đã bán hơn 3 triệu cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO, mã: PIT) trong thời gian từ ngày 4/9 đến 2/10.

PGCC là công ty do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trước giao dịch, PGCC nắm hơn 8 triệu cổ phiếu PIT, tương ứng 52,67% vốn điều lệ và đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu này. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ bán được gần 3,1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ xuống còn hơn 4,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 32,31% vốn PITCO. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Theo PGCC, nguyên nhân không bán hết số cổ phiếu đăng ký là không có đủ nhà đầu tư mua cổ phiếu qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 PGCC đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu PIT đang nắm giữ. Lần đầu tiên là trong thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, đợt giao dịch kết thúc mà PGCC không bán được cổ phiếu nào, với lý do không có nhà đầu tư mua qua hệ thống giao dịch.

Trong thời gian PGCC bán cổ phiếu PIT, cơ cấu cổ đông PITCO cũng ghi nhận biến động ở nhóm nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Logigo, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Logigo và bà Trần Hồng Anh, vợ ông Bảo.

Trong tháng 9, Logigo đã mua thêm khoảng 2,4 triệu cổ phiếu PIT, còn ông Bùi Ngọc Bảo mua thêm 1 triệu cổ phiếu. Sau các giao dịch này, nhóm liên quan nâng tỷ lệ sở hữu tại PITCO lên 41,16%.

Đến ngày 2/10, ông Bảo tiếp tục mua thêm 47.300 cổ phiếu PIT. Sau giao dịch, Logigo nắm 3,9 triệu cổ phiếu, ông Bảo nắm 1,2 triệu cổ phiếu và bà Trần Hồng Anh nắm 754.390 cổ phiếu. Tổng cộng, nhóm này sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu PIT, tương ứng 41,49% vốn điều lệ công ty.