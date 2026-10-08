Doanh số Mercedes-Benz giảm

Mercedes-Benz tiếp tục ghi nhận doanh số sụt giảm trong quý III/2026 khi nhu cầu tại Trung Quốc vẫn suy yếu. Dù vậy, doanh số xe thuần điện của tập đoàn tăng mạnh 52%, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang xe điện vẫn đang diễn ra.

Doanh số toàn cầu của Mercedes-Benz giảm 8% trong quý III

Mercedes-Benz cho biết đã bàn giao 407.200 xe trong quý III/2026, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi những điều kiện thị trường khó khăn tại Trung Quốc, thị trường quan trọng của hãng xe Đức.

Tập đoàn đến từ Đức ghi nhận doanh số quý III/2026 giảm 6%, còn 491.700 xe. Nếu tính riêng thành tích của Mercedes-Benz Cars, con số này chỉ còn 407.200 xe, giảm đến 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Trung Quốc, doanh số giảm tới 31%, xuống còn 86.800 xe. Đây tiếp tục là một trong những yếu tố gây sức ép lớn lên kết quả kinh doanh của Mercedes-Benz, trong bối cảnh thị trường xe sang Trung Quốc đang đối mặt với nhu cầu yếu và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Phân khúc cao cấp Top-End, bao gồm những mẫu xe cao cấp nhất của Mercedes-Benz, cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Doanh số phân khúc này giảm 21%, còn 53.900 xe. Bên cạnh thị trường Trung Quốc suy yếu, kết quả còn bị tác động bởi quá trình chuyển đổi giữa các thế hệ và phiên bản xe.

Phân khúc cao cấp Top-End chỉ bán được 53.900 xe trong quý, giảm 21%. Tính trong 3 quý đầu năm, hãng đã bán được 173.500 xe, giảm 12%. Trong khi đó, phân khúc Core và Entry đều ghi nhận mức giảm lần lượt 6% và 4% trong quý này.

Trái ngược với Trung Quốc, Mercedes-Benz ghi nhận kết quả tích cực hơn tại các thị trường phương Tây. Doanh số tại Mỹ tăng 6%, đạt 75.300 xe, trong khi thị trường châu Âu tăng 5%, đạt 168.700 chiếc..

Xe điện tăng trưởng mạnh cũng không giúp hãng lấy lại thành tích

Trong khi doanh số tổng hợp giảm, xe thuần điện lại ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tổng doanh số BEV của Mercedes-Benz, bao gồm cả ôtô và xe van, đạt 78.100 xe trong quý III/2026, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn bộ tập đoàn Mercedes-Benz bán được 78.100 xe thuần điện trong quý, tăng trưởng 52%. Nếu tính riêng Mercedes-Benz Cars, con số này đạt 68.400 xe, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính riêng ôtô, thành tích của tập đoàn đạt 68.400 xe, tăng 61%. Kết quả này cho thấy xe thuần điện đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số của Mercedes-Benz, dù tổng nhu cầu của hãng vẫn chịu sức ép từ những biến động tại các thị trường lớn.

Sự tương phản giữa doanh số chung giảm 8% và doanh số BEV tăng 52% cũng phản ánh quá trình thay đổi cơ cấu sản phẩm của Mercedes-Benz. Hãng đang tiếp tục mở rộng danh mục xe điện trong khi đồng thời triển khai các đợt thay đổi sản phẩm ở những phân khúc cao cấp.

Thành tích trên phản ánh quá trình thay đổi cơ cấu sản phẩm của Mercedes-Benz. Hãng đang tiếp tục mở rộng danh mục xe điện trong khi đồng thời triển khai các đợt thay đổi sản phẩm ở những phân khúc cao cấp.

Dù vậy, mức sụt giảm mạnh tại Trung Quốc vẫn là thách thức đáng kể đối với Mercedes-Benz. Với doanh số tại thị trường này giảm hơn 30% trong quý, khả năng phục hồi nhu cầu tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với kết quả kinh doanh của hãng trong thời gian tới.