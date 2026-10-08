T. Rowe Price rời nhóm cổ đông lớn PNJ sau khi bán 5,46 triệu cổ phiếu

Bán ròng hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã không còn là cổ đông lớn tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), sau giao dịch ngày 2/10. Các đơn vị thành viên bán tổng cộng hơn 5,46 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu của cả nhóm xuống dưới ngưỡng 5%.

Trong số này, T. Rowe Price Global Equity Fund bán hơn 1,8 triệu cổ phiếu, còn T. Rowe Price Funds Sicav bán gần 1,2 triệu đơn vị. Một số thành viên khác cũng bán ra, trong khi TRP Sicav Global Value Equity Fund mua 630.500 cổ phiếu; Select Investment Series III Sicav - T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 222.300 cổ phiếu; T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 91.300 cổ phiếu và T. Rowe Price Oeic Global Value Equity Fund mua 33.100 cổ phiếu.

Sau giao dịch, nhóm còn nắm hơn 25,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,95% vốn. T. Rowe Price International Discovery Fund là thành viên sở hữu nhiều nhất, với gần 11 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,15%. Tạm tính theo giá đóng cửa 23.050 đồng/cổ phiếu ngày 2/10, lượng cổ phiếu bán ra có giá trị khoảng 126 tỷ đồng.

Giao dịch kỷ lục, khối ngoại bán ròng mạnh

Trong phiên 2/10, PNJ đứng đầu thị trường về giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu, toàn bộ qua khớp lệnh, với giá trị 1.264 tỷ đồng; giá bán bình quân ước 23.204 đồng/cổ phiếu. Khối lượng này chiếm khoảng 72% lượng cổ phiếu khớp lệnh trong phiên.

Thanh khoản PNJ lập kỷ lục với 76,07 triệu cổ phiếu khớp lệnh và hơn 1,06 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận. Tổng cộng, 77,13 triệu đơn vị được chuyển nhượng, tương ứng khoảng 1.797 tỷ đồng, bằng khoảng 15,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành và là quy mô cao nhất trong lịch sử giao dịch của doanh nghiệp.

Nhóm từng nâng sở hữu lên 6,02%

T. Rowe Price từng rời nhóm cổ đông lớn từ ngày 24/7, khi nắm hơn 19,75 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,79% vốn trước khi tỷ lệ thay đổi. Sau đó, lượng sở hữu tăng lên hơn 25,44 triệu cổ phiếu nhưng tỷ lệ giảm còn 4,97%, do PNJ phát hành cổ phiếu thưởng làm tăng số cổ phiếu lưu hành.

Ngày 13/8, nhóm mua thêm khoảng 525.300 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 25,97 triệu đơn vị, tương ứng 5,07%, qua đó trở lại vị trí cổ đông lớn sau khoảng ba tuần. Đến ngày 19/8, nhóm mua thêm gần 4,85 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên hơn 30,81 triệu đơn vị, tương ứng 6,02%. Chưa đầy hai tháng sau, tỷ lệ này lại giảm xuống dưới 5%.

PNJ giảm sâu trong phiên sáng 7/10

Sau phiên 2/10, cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực. Kết thúc phiên sáng 7/10, mã giảm 5,21% còn 19.100 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2017; vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 9.774 tỷ đồng.

Thanh khoản phiên sáng đạt hơn 21,8 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 428 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 91 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, PNJ có 12 phiên giảm điểm, gồm 6 phiên giảm sàn. Riêng giai đoạn từ 28/9 đến 2/10, cổ phiếu giảm sàn liên tiếp 5 phiên.