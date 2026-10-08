Đi lên từ gò đồi

Khai khẩn đồi hoang lập trang trại

Trong cái nắng rám chiều cuối thu, ông Trần Văn Bang ở thôn Hà Tiến, xã Trung Thuần dẫn chúng tôi đi vòng quanh trang trại rộng lớn trồng đủ các loại cây đang phát triển xanh tươi. Phía Tây trang trại là nơi trồng mai, cây cảnh và một số cây ăn trái như thanh long, ổi; phía Đông là cánh đồng trồng cỏ, xa nữa là bạt ngàn rừng keo tràm.

Ông Trần Văn Bang chia sẻ: “Diện tích trồng keo tràm của gia đình tôi tầm 11ha, còn đồng cỏ này tôi trồng chủ yếu để nuôi bò. Hiện gia đình tôi nuôi cả bò thịt lẫn bò giống, khoảng 20 con”.

Mô hình trồng rừng keo của gia đình ông Trần Văn Bang (người ngoài cùng bên trái) - Ảnh: N.T

Nhìn cơ ngơi của gia đình ông Trần Văn Bang hôm nay, ít ai có thể biết được, hơn 30 năm về trước, khi gia đình ông dắt díu nhau lên khai hoang lập nghiệp, nơi đây là vùng gò đồi hoang hóa. Với sức trẻ và niềm tin, vợ chồng ông Bang đã nỗ lực cố gắng từng ngày, bằng công sức lao động để cải tạo đồi hoang. Mỗi ngày khai hoang được một ít, lâu dần, ông Bang hình thành trang trại như hiện nay.

Phương châm của gia đình ông Trần Văn Bang là lấy ngắn nuôi dài. Trồng rừng keo cũng vậy, ông Bang trồng nhiều lứa nên năm nào ông cũng có keo tràm đến kỳ cho khai thác, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Nhờ trang trại mà vợ chồng ông nuôi 4 người con khôn lớn trưởng thành. Khi kinh tế gia đình khá giả hơn, ông Bang có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào do địa phương, thôn xóm tổ chức.

Ở tuổi 71, ông Trần Văn Bang cho biết: “Bây giờ, tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm công việc tại trang trại, thử nghiệm trồng thêm các loại cây trồng mới cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn. Nếu sau này, các con đi làm ăn xa muốn về quê lập nghiệp, phát triển trang trại gia đình, tôi sẽ giao cho con quản lý và đồng hành cùng con”.

Cán bộ xã Trung Thuần hướng dẫn gia đình chị Trần Thị Bé chăm sóc cây tiêu - Ảnh: N.T

Từ thôn Hà Tiến, chúng tôi qua thôn Sơn Thạch, thăm trang trại của gia đình chị Trần Thị Bé và anh Nguyễn Xuân Thủy. Trên 2ha đất đồi, gia đình anh chị đã đầu tư trồng 1.600 gốc tiêu. Mô hình trồng tiêu đã mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Hiện các hộ gia đình trồng tiêu nơi đây đều mong muốn hạt tiêu trở thành sản phẩm OCOP để quảng bá thương hiệu, giúp người tiêu dùng biết đến chất lượng hạt tiêu Trung Thuần.

“Gia đình tôi lên lập nghiệp ở vùng đất cây Sim này vào những năm 2000, đây là vùng đồi rộng lớn. Sau khi trồng thử nghiệm các loại cây khác nhau, tôi thấy tiêu là cây trồng phù hợp nhất. Cây phát triển tốt, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Giống tiêu ở đây cho hạt nhỏ, nhưng chắc và đều với mùi thơm rất đặc trưng. Tuy nhiên, đầu ra sản phẩm còn bấp bênh, chủ yếu bán cho thương lái. Nếu xã quy hoạch vùng trồng bàn bản, xây dựng được thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho tiêu Trung Thuần thì bà con trồng tiêu ở đây rất phấn khởi”, chị Trần Thị Bé chia sẻ.

Đồng hành cùng người dân

Những chủ trang trại trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi ở vùng gò đồi Trung Thuần chủ yếu là những nông dân đến khai hoang, lập nghiệp cách đây mấy chục năm về trước. Họ khai khẩn đất hoang, trồng rừng, xây dựng trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Nhiều gia đình đã gắn bó với vùng đất này qua vài thế hệ, nhưng dường như những chủ trang trại nơi đây vẫn đang kiếm tìm, loay hoay mở hướng bứt phá nhằm sản xuất ổn định, bền vững, có hiệu quả, để họ thực sự yên tâm xây dựng cơ nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình.

Vùng trồng tiêu xã Trung Thuần - Ảnh: N.T

Thấu hiểu khát vọng của những người một thời mở đất, đồng hành với người nông dân đang ngày đêm gắn bó với đồi rừng Trung Thuần, ngay sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã xác định phải quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến nông, lâm sản, phát triển các thành phần kinh tế phù hợp để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng gò đồi.

Chính vì vậy, xã đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển một số loại cây trồng phù hợp, như: Tiêu, nén, đẩy mạnh chăn nuôi gà đồi chất lượng cao. Đồng thời, xã cũng đã có phương án xây dựng một số nông sản bản địa tham gia các chương trình bình chọn sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh để có cơ hội quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực tiêu thụ, vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Ông Mai Xuân Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thuần cho biết: “Trung Thuần hiện có diện tích đất đồi, đất rừng trên 2.000ha, chiếm gần 52% diện tích tự nhiên của toàn xã. Để phát huy tiềm năng của vùng đất gò đồi này, địa phương khuyến khích các hộ gia đình mở trang trại, gia trại, trồng rừng theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, nhiều nông dân đã trở thành hộ khá và giàu nhờ canh tác sản xuất trên vùng đất gò đồi ở địa phương.

Xã đã có quy hoạch để phát triển vùng đất đồi rộng lớn thành vùng nguyên liệu nông sản, đồng thời chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy, cơ sở thu mua và chế biến nguyên liệu. Chúng tôi cũng kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái trên vùng đồi rừng gắn với du lịch văn hóa, lịch sử tại chiến khu Trung Thuần, góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân”.