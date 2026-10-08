UBND tỉnh Khánh Hòa họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026

Chiều 8-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi họp báo.

Các đại biểu tham dự họp báo.

Các đại biểu tham dự họp báo.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Quý III, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 10,66%; lũy kế 9 tháng tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố, dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,45%, dịch vụ tăng 9,65%, tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33,2%; doanh thu du lịch tăng 21%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 36.916 tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 30-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,54% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi họp báo.

Đại diện Báo Tiền Phong tại Khánh Hòa phát biểu tại họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề dư luận quan tâm như: Giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026, nhất là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng; xử lý tình trạng chó thả rông; quản lý hoạt động lồng bè, nhà hàng nổi trên vùng biển phường Nha Trang; giải quyết tình trạng bến bãi tự phát tại phường Cam Ranh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh... Đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, giải đáp, đồng thời ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các cơ quan báo chí.

Đại diện Báo Thanh Niên tại Khánh Hòa phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời phản ánh những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lý Nguyễn Nguyên Vũ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời phản hồi, kiểm tra, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc tạo khoảng trống thông tin.