Chủ tịch Thủy điện Nước Trong (NTH) gom thêm cổ phiếu, muốn nâng sở hữu lên gần 20%

Chủ tịch NTH đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Nước Trong (mã ck: NTH) vừa đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu NTH nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Theo thông tin công bố trên HNX, giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, trong thời gian từ ngày 6/10 đến 4/11/2026. Hiện ông Cao sở hữu hơn 2,024 triệu cổ phiếu NTH, tương đương 18,75% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Cao nắm giữ sẽ tăng lên 2,124 triệu đơn vị, tương đương khoảng 19,67% vốn điều lệ của Thủy điện Nước Trong.

NTH chuẩn bị chi 16 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Động thái đăng ký mua cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh NTH đang thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Theo thông báo của HNX, NTH sẽ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2026 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10, ngày đăng ký cuối cùng 13/10.

Với hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NTH dự kiến chi khoảng 16,2 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 28/10/2026.

Trước đó, vào tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, hai đợt tạm ứng cổ tức trong năm 2026 tương ứng tổng tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu nếu tính trên cùng số lượng cổ phiếu lưu hành.

Ngoài hai đợt tạm ứng cổ tức của năm 2026, hồi tháng 5, NTH cũng đã chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận bán niên đi lùi

Về bức tranh tài chính hiện tại, báo cáo kinh doanh lũy kế sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy Thủy điện Nước Trong đạt doanh thu thuần 64 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 36 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ năm trước, cả hai chỉ số quan trọng này đều ghi nhận sự sụt giảm, tương ứng mức giảm 7% về doanh thu và 12% về lợi nhuận.

Mặc dù kết quả kinh doanh bán niên đi lùi so với cùng kỳ, tiến độ thực hiện kế hoạch năm của công ty lại rất khả quan nhờ mức nền mục tiêu thấp. Chỉ sau sáu tháng đầu năm, Thủy điện Nước Trong đã thực hiện thành công 70% mục tiêu doanh thu.

Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành tới 90% kế hoạch của cả năm 2026, tạo nền tảng tài chính an toàn để doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn cho các cổ đông.