Quảng Ninh: Tham vấn ý kiến đối với các dự án luật trọng tâm thuộc lĩnh vực công thương

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với 3 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Các ý kiến góp ý tập trung nhấn mạnh vào một số vấn đề, như: tính khả thi của các cơ chế quản lý thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các quy định, thủ tục mới về tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và nới lỏng cấp phép tạm nhập - tái xuất và tạm xuất - tái nhập đối với hàng hóa thông thường; xác định rõ đối tượng hàng hóa được phép giao dịch phái sinh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn thị trường trong nước, thị trường Quảng Ninh và thông lệ quốc tế trong dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật trọng tâm thuộc lĩnh vực công thương có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cơ quan soạn thảo, xây dựng luật lắng nghe các ý kiến từ cơ sở, hoàn thiện các dự thảo Luật sát với thực tế.

Các ý kiến tham gia tâm huyết tại hội nghị sẽ góp phần hoàn thiện các dự án luật để sau khi được thông qua, nhanh chóng đi vào đời sống kinh tế - xã hội giúp tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và môi trường đầu tư kinh doanh. Nhất là các quy định nhằm tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; hoàn thiện cơ sở pháp lý trong đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…