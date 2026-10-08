Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục có biến động nhân sự, không đủ điều kiện là công ty đại chúng

Sơ đồ giá cổ phiếu HND trên TradingView.

HND cho biết công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng là ngày 17/4/2026 (là ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).

Cụ thể, về điều kiện về cơ cấu cổ đông, công ty không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 17/4/2026 để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Số lượng cổ đông là 1.566 cổ đông, trong đó bao gồm 04 cổ đông lớn và 1.562 cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông không phải là cổ đông lớn là 34.100.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty).

Trong thời hạn một năm kể từ khi công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng, công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, HND thống nhất thôi giao nhiệm vụ đối với ông Đoàn Đức Toàn trong việc thay mặt HĐQT chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, ông Đoàn Đức Toàn mới được HĐQT giao nhiệm vụ này từ ngày 28/8/2026.

Thay vào đó, ông Bùi Trung Sơn - Thành viên HĐQT - được giao thay mặt HĐQT thực hiện các chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 6/10/2026. Việc giao nhiệm vụ kéo dài cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT theo quy định.

Trước đó vào ngày 21/5/2026, HND cho biết đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 thông tin có nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngay sau đó, công ty đã bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan (1969) - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Người đại diện theo pháp luật thay cho ông Dương Sơn Bá, từ ngày 21/5.

Mới đây vào ngày 28/8/2026, công ty đã nhận được thông tin từ gia đình ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của công ty đã từ trần vào ngày 27/8/2026 tại gia đình.

Được biết, công ty đã chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày chi trả là ngày 15/10 tới.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, HND ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 tăng so với 6 tháng đầu năm 2025 là 100,45 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 24,6%. HND cho biết nguyên nhân là do doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tăng 451,4 tỷ đồng so với cùng kỳ do sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2026 tăng so với cùng kỳ 233,5 triệu kWh và giá hợp đồng thanh toán điện (Pc) tăng so với cùng kỳ (do giá than tăng); Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11,91 tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng; Chi phí lãi vay giảm so với 6 tháng đầu năm 2025 là 2,86 tỷ đồng do không phát sinh vay ngắn hạn trong 6 tháng đầu năm 2026; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,12 tỷ đồng; Thu nhập khác tăng 32,59 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ là 498,88 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán 6 tháng đầu năm 2026 tăng 308,66 tỷ đồng so với cùng kỳ là do sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2026 tăng so với cùng kỳ 233,5 triệu kWh và giá than tăng do đó chi phí nhiên liệu tăng; Chi phí khác tăng 5,73 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2026 tăng so với 6 tháng đầu năm 2025 là 84,09 tỷ đồng nguyên nhân do thuế suất thuế TNDN từ năm 2026 là 20% (năm 2025 là 10%) do hết thời giảm thuế theo ưu đãi đầu tư. Do đó, lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2026 tăng so với 6 tháng đầu năm 2025 là 100,45 tỷ đồng.