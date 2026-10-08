PV GAS trao đổi cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế trong chuỗi giá trị khí và LNG

Cụ thể, PV GAS đã có các cuộc làm việc với Gazprom International Limited (Gazprom International), Public Joint Stock Company NOVATEK (NOVATEK) và Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. (TGA), nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khí và LNG. Các cuộc gặp tập trung vào những nội dung có tính thực tiễn, từ phát triển nguồn khí trong nước, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn LNG quốc tế đến nghiên cứu các cơ hội trong xây dựng hạ tầng năng lượng và hợp tác kỹ thuật.

Chủ trì các buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS Bùi Minh Tiến; Tổng Giám đốc Dương Trí Hội và các Phó Tổng Giám đốc đã tiếp đại diện lãnh đạo Gazprom International, NOVATEK và TGA.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến làm việc với Gazprom International.

Đồng hành cùng Gazprom International trong phát triển nguồn khí

Tại cuộc làm việc ngày 28/9/2026, hai bên đã trao đổi về việc tiếp tục phối hợp trong vận hành, khai thác và tối ưu hóa nguồn khí từ cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Lô 05-2 và 05-3, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ khí của thị trường.

Trước đó, ngày 18/9/2026, PV GAS và Gazprom International đã ký Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Mua bán Khí (GSPA) cho dự án khoan đan dày (infill) tại cụm mỏ này. Thỏa thuận là kết quả của quá trình phối hợp giữa các bên trong việc phát triển và khai thác hiệu quả nguồn khí tại cụm mỏ, đồng thời tạo cơ sở cho việc tiếp tục duy trì dòng khí phục vụ thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo PV GAS và Gazprom International tại buổi làm việc.

Dòng khí đầu tiên từ các giếng infill đã được đưa vào hệ thống từ giữa tháng 8/2026. Tổng sản lượng khí Hải Thạch – Mộc Tinh đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ khí tại khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2013 - 2025 là 20,1 tỷ Sm3 khí. Theo kế hoạch, tổng sản lượng khí dự kiến huy động từ cụm mỏ trong giai đoạn 2026 – 2039 đạt khoảng 11,27 tỷ Sm³, trong đó sản lượng từ chương trình infill khoảng 8,88 tỷ Sm³.

Việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Gazprom International tiếp tục củng cố mối quan hệ trong lĩnh vực thượng nguồn, đồng thời góp phần bổ sung nguồn khí cho hệ thống khí khu vực Đông Nam Bộ và hỗ trợ PV GAS nâng cao tính chủ động trong cân đối nguồn cung.

Củng cố quan hệ hợp tác với NOVATEK

Tiếp nối các hoạt động hợp tác với đối tác Nga, ngày 29/9/2026, lãnh đạo PV GAS đã có buổi làm việc với đoàn công tác cấp cao của NOVATEK do bà Elena Golm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh dẫn đoàn.

Cuộc gặp tập trung vào việc trao đổi các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực LNG, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và NOVATEK.

Quang cảnh buổi làm việc giữa PV GAS và NOVATEK.

PV GAS và NOVATEK thảo luận tập trung về hợp tác kỹ thuật, bao gồm trao đổi kinh nghiệm trong vận hành chuỗi cung ứng LNG, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức, công nghệ liên quan đến LNG. Đây là những nội dung tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên trong tương lai.

Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng tham gia cung cấp LNG của Novatek cho PV GAS trong thời gian tới. Phía bạn cũng bày tỏ quan tâm tới kế hoạch đấu thầu LNG quốc tế mà PV GAS thực hiện, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác về nguồn LNG nhằm đáp ứng nhu cầu LNG sẽ phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong việc cùng nghiên cứu, trao đổi về cơ hội phát triển các LNG Hub tại khu vực phía Bắc. Việc phát triển hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng tạo thêm không gian hợp tác trong tiếp nhận, tồn trữ và phân phối LNG, đồng thời nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng khí của PV GAS.

Tiếp nối quan hệ hợp tác với TGA

Cũng trong ngày 29/9/2026, lãnh đạo PV GAS đã có buổi làm việc với đoàn công tác của TGA do bà Yumiko Yao, Tổng Giám đốc dẫn đầu.

Lãnh đạo PV GAS và NOVATEK chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

TGA và PV GAS đã có quá trình hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ. Hai bên ký “Bản ghi nhớ về Hợp tác toàn diện trong việc phát triển chuỗi giá trị LNG tại Việt Nam” từ tháng 3/2012, đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực LNG, bao gồm đào tạo và trao đổi kỹ thuật. Quan hệ hợp tác tiếp tục được mở rộng khi TGA hoàn tất việc mua 25% cổ phần tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) qua hai giao dịch vào tháng 7/2017 và tháng 11/2021.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai bên trao đổi về những kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời thảo luận các cơ hội mới trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng và các giải pháp năng lượng sạch. Với nền tảng hợp tác đã được xây dựng, hai bên tiếp tục tìm kiếm những lĩnh vực có thể phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của mỗi bên tại thị trường Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa PV GAS và TGA.

Sự hiện diện của TGA trong hệ sinh thái khí của PV GAS cũng tạo thêm một cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển chuỗi giá trị LNG, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng, phân phối khí và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật.

Việc tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế như Gazprom International, NOVATEK và TGA là nền tảng quan trọng để PV GAS hiện thực hóa những cơ hội phù hợp với định hướng phát triển của Petrovietnam, đồng thời tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực của các đối tác để từng bước nâng cao chuỗi giá trị khí tại Việt Nam và hiện diện của PV GAS tại khu vực, với tinh thần ngày càng phát triển bền vững.