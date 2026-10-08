TP. Hồ Chí Minh tăng tốc sản xuất công nghiệp, phấn đấu quý IV phải tăng 15-16%

TP. Hồ Chí Minh tập trung dồn lực thúc đẩy để sản xuất công nghiệp cả năm tăng 12,2%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngày 8/10, đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết ngành Công Thương đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong ba tháng cuối năm, nhằm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên của thành phố.

Theo tính toán của Sở Công Thương, để IIP cả năm tăng 12,2%, chỉ số này trong quý IV/2026 cần tăng khoảng 15-16% so với cùng kỳ. Ngành đặt lộ trình IIP lũy kế 10 tháng tăng 11,4%, 11 tháng tăng 11,9% và cả năm đạt 12,2%.

Cơ sở để thành phố kỳ vọng tăng tốc là hoạt động sản xuất đang có dấu hiệu cải thiện. Riêng tháng 9/2026, IIP tăng 11,3%, cao hơn mức bình quân chín tháng. Các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, trong đó cơ khí dự kiến tăng 19,1% cả năm; hóa dược - cao su - nhựa tăng 17,5%. Ngành điện tử - công nghệ thông tin được tập trung hỗ trợ nhằm duy trì và cải thiện tốc độ tăng trưởng.

Tín hiệu tích cực còn đến từ thị trường khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76,25 tỷ USD, tăng 10,29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy 81,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV sẽ thuận lợi hơn hoặc ổn định so với quý III.

Để tận dụng dư địa tăng trưởng, Sở Công Thương sẽ theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp quy mô lớn, có đóng góp đáng kể vào IIP, đặc biệt về đơn hàng, công suất và nguồn nguyên liệu. Qua đó, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp có nguy cơ giảm tốc, đồng thời thúc đẩy các ngành còn khả năng tăng công suất.

Song song với sản xuất, thành phố đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và kích cầu tiêu dùng. Các hoạt động trọng tâm gồm Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phía Nam và chương trình kích cầu từ tháng 11/2026 đến trước Tết Nguyên đán 2027.

Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), kết nối với doanh nghiệp FDI và mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông, thị trường Halal, châu Phi, Mỹ La-tinh nhằm tăng đơn hàng và mở rộng đầu ra.

Cùng với đó, Sở Công Thương phối hợp tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu, lao động, năng lượng, thủ tục hành chính và logistics; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp sản xuất với đơn vị logistics chuyên ngành để giảm chi phí đầu vào.

Thành phố tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ, tự động hóa và đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Với việc theo dõi sát kết quả IIP từng tháng và điều chỉnh giải pháp kịp thời, ngành Công Thương kỳ vọng duy trì đà tăng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo động lực để TP. Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 12,2% và tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.