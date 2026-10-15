RAYE choáng khi 1,8 triệu người đăng ký mua vé cho buổi diễn chỉ có 5.000 chỗ ngồi

Ca sĩ người Anh RAYE vừa lên tiếng về tình trạng hàng trăm nghìn lượt đăng ký mua vé giả mạo bằng bot AI cho buổi hòa nhạc đặc biệt tại Royal Albert Hall, London. Với 1,8 triệu lượt đăng ký cho một đêm diễn chỉ có sức chứa 5.000 khán giả, nữ ca sĩ không giấu được sự bất ngờ trước quy mô chưa từng thấy của vấn nạn đầu cơ vé.

RAYE mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ những lo ngại về tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lượt đăng ký mua vé giả mạo cho buổi hòa nhạc This Symphony May Contain Hope sắp tới tại Royal Albert Hall, một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng của London.

Trong bài đăng trên mạng xã hội tối 12/10, nữ ca sĩ cho biết chương trình đã ghi nhận tới 1,8 triệu lượt đăng ký, trong khi địa điểm tổ chức chỉ có sức chứa khoảng 5.000 người. Theo RAYE, hàng trăm nghìn lượt đăng ký trong số này bị nghi là giả mạo, được tạo ra bởi các công cụ tự động do những kẻ đầu cơ vé sử dụng.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn mới. Tôi chưa từng chứng kiến số lượng bot nhiều đến mức này", RAYE chia sẻ, bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô của tình trạng gian lận.

Trước thực tế đó, nữ ca sĩ cho biết cô cùng ê-kíp đang tiến hành kiểm tra thủ công danh sách đăng ký nhằm xác định những người hâm mộ thực sự. Thay vì mở bán vé trước theo cách thông thường và có nguy cơ tạo cơ hội cho các đối tượng đầu cơ lợi dụng hệ thống, ê-kíp quyết định lựa chọn phương án được cho là an toàn hơn đối với chương trình lần này.

RAYE nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với cô là người hâm mộ có cơ hội mua vé với mức giá ban đầu, thay vì phải tìm đến thị trường bán lại và đối mặt với những khoản chi phí cao hơn nhiều so với giá gốc.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận trải nghiệm lần này đã giúp cô nhìn nhận rõ hơn những thách thức mà nghệ sĩ phải đối mặt trong quá trình tổ chức các buổi hòa nhạc. Cô cho biết bản thân và đội ngũ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những giải pháp có thể áp dụng cho các chương trình trong tương lai. "Tôi không chắc tương lai của việc bán vé sẽ ra sao", Raye bày tỏ, đồng thời cho biết trải nghiệm này thực sự đã mở mang tầm mắt cô.

Câu chuyện của RAYE một lần nữa làm nổi bật vấn đề nhức nhối của thị trường biểu diễn trực tiếp: tình trạng đầu cơ vé và bán lại với giá cao. Khi một chương trình được đông đảo khán giả mong đợi nhưng số lượng vé có hạn, những người bán lại có thể tìm cách tận dụng nhu cầu lớn để thu lợi nhuận, khiến người hâm mộ chân chính gặp khó khăn trong việc tiếp cận vé với giá hợp lý.

Việc sử dụng bot để tự động đăng ký hoặc mua vé càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Những công cụ này có thể tạo ra số lượng lớn lượt đăng ký trong thời gian ngắn, gây áp lực lên hệ thống bán vé và làm gia tăng nguy cơ người hâm mộ bị đẩy ra khỏi cuộc cạnh tranh ngay từ đầu.

Trong bối cảnh giá vé hòa nhạc ngày càng trở thành chủ đề gây tranh luận, vấn đề không chỉ nằm ở mức giá do nghệ sĩ hoặc ban tổ chức đưa ra, mà còn ở cách vé được phân phối và giao dịch trên thị trường thứ cấp. Đối với những chương trình có nhu cầu cao, giá vé ban đầu đôi khi thấp hơn mức mà một bộ phận người mua sẵn sàng chi trả, tạo điều kiện cho hoạt động mua đi bán lại phát triển.

Tại Mỹ, một số địa phương như Massachusetts, Washington, D.C. và Vermont đã triển khai các biện pháp pháp lý nhằm hạn chế tình trạng bán lại vé với giá quá cao. Những nỗ lực này nhận được sự ủng hộ của một số nghệ sĩ, trong đó có Noah Kahan, nhưng cũng vấp phải phản ứng từ các nhà môi giới vé.

California cũng từng tìm cách thúc đẩy quy định giới hạn giá bán lại vé hòa nhạc trong năm 2026. Tuy nhiên, dự luật liên quan đã không thành công sau quá trình tranh luận và vận động hành lang từ các bên có lợi ích trong thị trường bán lại vé.

Ở một diễn biến khác, Ticketmaster và công ty mẹ Live Nation cũng vừa đối mặt với một phán quyết bất lợi trong vụ kiện chống độc quyền quan trọng tại Mỹ. Những tranh luận xoay quanh vị thế thị trường của các nền tảng bán vé lớn cho thấy việc bảo đảm một thị trường biểu diễn công bằng vẫn là bài toán chưa có lời giải đơn giản.

Đối với RAYE, quyết định rà soát thủ công danh sách đăng ký là giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của khán giả trong trường hợp cụ thể này. Dù chưa thể đưa ra câu trả lời cho tương lai của hoạt động bán vé, nữ ca sĩ khẳng định cô và ê-kíp sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những phương án phù hợp hơn.

Với 1,8 triệu lượt đăng ký cho một buổi diễn chỉ có 5.000 chỗ ngồi, sự việc không đơn thuần phản ánh sức hút của RAYE. Nó còn cho thấy những thách thức ngày càng lớn mà nghệ sĩ và người hâm mộ phải đối mặt trong thời đại công nghệ AI, khi các công cụ tự động có thể bị lợi dụng để thao túng hệ thống và làm méo mó cơ hội tiếp cận vé.

Câu hỏi đặt ra là liệu những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn có thể giúp người hâm mộ thực sự được ưu tiên, đồng thời hạn chế hoạt động đầu cơ trong tương lai hay không. Với RAYE, đây rõ ràng là một trải nghiệm đáng suy ngẫm, buộc cô phải cân nhắc lại cách tổ chức và phân phối vé cho những buổi biểu diễn tiếp theo.