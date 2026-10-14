Thu Hà Ceri ở hiện tại

Sau khoảng 2 năm được chú ý kể từ vai diễn Pu trong Đi giữa trời rực rỡ, mới đây Thu Hà Ceri trở lại với dự án Căn nhà không mái che. Cô đảm nhận vai Thơ, lớn lên trong gia đình không hoàn hảo. Không chỉ hoàn cảnh khó khăn khiến Thơ phải sớm bươn chải, tự lập từ nhỏ, cô còn thường xuyên chứng kiến cảnh bố Bình (do Doãn Quốc Đam đảm nhận) thường xuyên bạo hành mẹ Hạnh (Huyền Lizzie). Những tập đầu của phim lấy được sự đồng cảm và nước mắt của người xem. Video của phim nhận lượt xem lớn với hầu hết bình luận tích cực. Các diễn viên thể hiện tròn trịa nhân vật của họ. Tuy nhiên, Thu Hà Ceri bị nhận xét diễn còn gượng trong một số cảnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews mới đây, Thu Hà Ceri thừa nhận trong quá trình quay phim, cô được đạo diễn góp ý là làm khá tốt những phân cảnh cảm xúc nhưng vẫn cần học hỏi thêm ở những cảnh đời thường. Nhận xét này khiến nữ diễn viên có phần tủi thân. Theo diễn viên, lối sống khép kín thường ngày khiến cô thiếu kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội, từ đó ảnh hưởng đến việc thể hiện những tình huống sinh hoạt thường ngày trên phim. “Tôi vẫn đang cố gắng khắc phục dần dần, mong khán giả xem phim ‘giơ cao đánh khẽ’, góp ý nhẹ nhàng cho tôi”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Huyền Lizzie và Thu Hà Ceri không phù hợp để vào vai mẹ con bởi ngoài đời cả 2 chỉ cách nhau 12 tuổi. Huyền Lizzie được nhận xét quá trẻ để vào vai mẹ của Thu Hà. Dù nữ diễn viên được tạo hình quê mùa, khắc khổ với vết bớt lớn trên gương mặt nhưng không ít khán giả vẫn không hài lòng khi xem phim. Hai diễn viên thừa nhận ban đầu họ lo lắng không biết có thể kết hợp với nhau hay không. Đặc biệt, Thu Hà Ceri bày tỏ trong lần đầu gặp đàn chị, cô thấy Huyền Lizzie quá trẻ trung. Do đó, 2 diễn viên bối rối khi vào vai mẹ con. Tuy nhiên, trong những cảnh quay thử đầu tiên, họ nhanh chóng bắt nhịp được với nhau và diễn xuất ăn ý. Nhờ đó, quá trình quay sau đó không gặp khó khăn.

Trước Căn nhà không mái che, Thu Hà Ceri có khoảng 2 năm im ắng. Cô không tham gia dự án phim nào dù trước đó được chú ý với bộ phim Đi giữa trời rực rỡ. Giải thích lý do vắng bóng khá lâu, diễn viên sinh năm 2002 cho biết cô gặp chấn thương khá nặng và phải tạm dừng công việc trong khoảng 6 tháng. Trong 3 tháng đầu tiên kể từ khi bị thương, cô gần như nằm im, hạn chế di chuyển, vận động. Sau đó, nữ diễn viên từng được mời tham gia một số dự án điện ảnh nhưng không nhận lời. Thay vào đó, cô muốn chờ đợi dự án thật sự phù hợp với bản thân.

Bên cạnh đó, Thu Hà Ceri thừa nhận thời gian này cô thay đổi phong cách thời trang, hướng tới sự nhẹ nhàng, nữ tính, thân thiện và dễ tiếp cận khán giả trẻ hơn. Trước đó, cô có phong cách cá tính. Qua các bộ hình trên trang cá nhân, diễn viên thử sức với nhiều màu sắc khác nhau, phần nhiều là những trang phục cá tính, nổi loạn. Về đời tư, diễn viên tâm sự cô chia tay bạn trai cách đây không lâu. Cả hai dừng lại vì hết duyên nhưng vẫn quan tâm, ủng hộ đối phương. Họ có khoảng 4 năm gắn bó.

Sau mối tình với bạn trai hơn 9 tuổi, Thu Hà Ceri cho biết cô muốn thử hẹn hò với người trẻ tuổi hơn. Dù vậy, tiêu chí lựa chọn bạn đời của nữ diễn viên vẫn không thay đổi. Cô bị thu hút bởi những người giỏi giang, có khả năng tự chăm lo cho bản thân và người bên cạnh. “Gu bạn trai tôi vẫn là một người giỏi. Tôi bị cuốn hút bởi những người giỏi trong lĩnh vực của họ. Người đấy phải là người có thể chăm sóc được cuộc sống của họ và cuộc sống của tôi. Tôi hoàn toàn có thể sống một mình, nhưng có người lo cho mình vẫn vui hơn, đúng không ạ. Trước đây, tôi yêu người hơn tuổi nhiều quá, nên giờ muốn thử yêu người kém tuổi”, cô chia sẻ.

Thu Hà Ceri sinh năm 2002 tại Lạng Sơn. Cô tham gia các phim Thương ngày nắng về 2, Món quà của cha, Lật mặt 7: Một điều ước, Móng vuốt và đặc biệt được chú ý qua bộ phim Đi giữa trời rực rỡ. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong MV Sau lưng anh có ai kìa (của Thiều Bảo Trâm) hay Chịu cách mình nói thua.

Hình ảnh gần đây của Thu Hà Ceri. Cô có ngoại hình ưa nhìn, được đánh giá là gương mặt triển vọng của phim Việt. Hiện, cô sống chủ yếu ở TP.HCM để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian quay Căn nhà không má che, cô ra Hà Nội để hoàn thành các cảnh phim.

Minh Hạo