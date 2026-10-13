Phụ nữ Lương Sơn học và làm theo Bác

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Sơn kết nối với các tổ chức chính trị - xã hội đỡ đầu trẻ mồ côi trên địa bàn xã.

Với các hoạt động từ thiện nhân đạo, hội tích cực thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương” bằng việc thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm, hội và các chi hội đã thăm hỏi, tặng quà gần 400 hội viên và trẻ em với tổng số tiền 261 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 43 triệu đồng, kịp thời thăm hỏi 15 hội viên ốm đau...

Tính đến hết tháng 9/2026, hội đã trực tiếp hỗ trợ và kết nối các tổ chức chính trị - xã hội đỡ đầu 54 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/trường hợp/năm. Việc làm ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập và vươn lên. Cùng với đó, hội phối hợp với Câu lạc bộ Kết nối Trái tim - Đội Lương Sơn duy trì thường xuyên việc trao tặng các suất ăn miễn phí, nước hoa quả cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lương Sơn. Đồng chí Phạm Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, việc học và làm theo Bác gắn với nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”... Các chi hội đã tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng được 2 tuyến đường cờ với chiều dài 5km. Tuyên truyền cán bộ, hội viên thường xuyên lao động, vệ sinh các tuyến đường, đoạn đường tự quản, thu gom và xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, phát quang hành lang giao thông với 6.235 lượt hội viên tham gia.

Cuối tháng 7 vừa qua, Hội LHPN xã Lương Sơn ra mắt mô hình “Nuôi dưỡng mầm xanh - Chung tay xây dựng nông thôn mới” nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Thông qua việc tận dụng rác thải hữu cơ trong sinh hoạt hằng ngày để ủ thành phân bón vi sinh, các gia đình không chỉ giảm lượng rác thải mà còn tạo nguồn phân bón sạch phục vụ sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và Nhân dân trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng. Hội LHPN xã Lương Sơn đã trao tặng 100 thùng ủ rác hữu cơ cùng men vi sinh cho các gia đình hội viên để xử lý rác hữu cơ ngay tại gia đình.

Có thể thấy, việc học và làm theo Bác được phụ nữ Lương Sơn gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Qua đó, vừa thúc đẩy phong trào hội diễn ra sôi nổi, thiết thực, vừa đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.