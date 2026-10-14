TP Hồ Chí Minh quảng bá du lịch sống động qua trải nghiệm thực tế

Bưu điện Trung tâm, công trình kiến trúc độc đáo ở trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chương trình tập trung triển khai hàng loạt nội dung trọng tâm: chuẩn hóa Bộ nhận diện thương hiệu và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch chủ lực; ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hành trình của du khách; kết nối điểm đến thông qua chương trình “Hành trình check-in TP Hồ Chí Minh – 360 độ sống động”; tổ chức các chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông; Giải thưởng Du lịch TP Hồ Chí Minh Vibrant Award 2026. Những nội dung này, nhằm triển khai định hướng đổi mới cách xây dựng và quảng bá thương hiệu điểm đến thành phố, hình thành một hình ảnh thống nhất, có bản sắc và sức cạnh tranh; phát huy sự đa dạng của các địa bàn, sản phẩm và trải nghiệm để làm giàu thêm giá trị chung của du lịch TP Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng xác định, sức thuyết phục của truyền thông bắt đầu từ chất lượng thực tế của điểm đến, nên mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ và mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu. Do đó, Sở mong muốn những hoạt động trong chương trình sẽ tạo được sự gắn kết thực chất giữa quảng bá và phát triển thị trường, giữa xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng điểm đến; góp phần gia tăng trải nghiệm, thúc đẩy chi tiêu, tăng tổng thu du lịch và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình nêu rõ, đổi mới truyền thông phải đi cùng với nâng cao chất lượng du lịch, lấy sự hài lòng và niềm tin của du khách làm thước đo. Vì vậy, ngành du lịch thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị quản lý điểm đến và đối tác,… đồng hành bằng những sản phẩm chất lượng, ưu đãi thiết thực, thông tin rõ ràng và dịch vụ chu đáo. Cơ quan báo chí, đại sứ truyền thông và nhà sáng tạo nội dung tiếp tục lan tỏa những giá trị đặc sắc của thành phố bằng thông tin chính xác, câu chuyện hấp dẫn và những chỉ dẫn hữu ích cho du khách.

Trong 9 tháng của năm 2026, du lịch TP Hồ Chí Minh đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để ngành Du lịch Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng trong năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.