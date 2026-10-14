Một công ty ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử qua ngân hàng đầu tiên trên thế giới

Được công bố vào ngày 13/10, dịch vụ mới mang tên A7 International cho phép người dùng thanh toán bằng USDT, một loại tiền điện tử được neo giá với đồng USD. Ở đầu bên kia, người nhận sẽ nhận được tiền mặt thông qua các khoản chuyển khoản ngân hàng truyền thống qua hệ thống SWIFT mà không cần phải tự giao dịch hay xử lý tiền điện tử.

Theo thông báo của công ty, các giao dịch thanh toán hiện hỗ trợ đồng USD, euro, nhân dân tệ của Trung Quốc và dirham của UAE với mức phí hoa hồng là 0,3%. Thời gian chuyển tiền có thể hoàn tất chỉ trong một ngày làm việc.

Ông Pyotr Fradkov, Chủ tịch ngân hàng Promsvyazbank của Nga, đơn vị thành lập A7, cho biết nhu cầu cốt lõi của thị trường hiện nay là khả năng chuyển tiền đi khắp thế giới chỉ với vài thao tác và trong thời gian nhanh nhất có thể.

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến sau khi hoàn tất bước xác minh danh tính và cung cấp hóa đơn. Dịch vụ này hiện được triển khai tại các quốc gia nơi giao dịch tiền điện tử được pháp luật sở tại cho phép.

A7 được thành lập vào năm 2024 nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt năm 2022, vốn đã cắt đứt phần lớn các ngân hàng Nga khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT.

Trong giai đoạn đầu, công ty chủ yếu tập trung vào các khoản thanh toán ngoại thương cho doanh nghiệp Nga. Tuy nhiên đến nay, A7 đã mở rộng hoạt động tới hơn 100 quốc gia, phục vụ khoảng 15.000 doanh nghiệp và xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày. Theo số liệu của công ty, tổng giá trị thanh toán qua hệ thống trong năm 2025 đã vượt mức 10 nghìn tỷ rúp, tương đương khoảng 125 tỷ USD.

Ông Fradkov từng chia sẻ rằng mục tiêu của A7 không chỉ là giảm bớt sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây mà còn nhằm thúc đẩy giao dịch thương mại giữa các quốc gia mà không cần sự tham gia trực tiếp của Nga.