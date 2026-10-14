Hội Nhà báo Bắc Ninh tập huấn tuyên truyền, đấu tranh với thông tin xấu độc

Tiến sĩ Lê Thế Cương, giảng viên Học viện Chính trị Công an Nhân dân trực tiếp trao đổi, làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phương thức phát tán thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đại biểu và hội viên các chi hội, câu lạc bộ báo chí dự tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung phân tích tình hình quốc tế, khu vực thời gian qua và tác động đến Việt Nam; sự biến đổi khí hậu toàn cầu; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm 2026 đến nay; thực trạng, yêu cầu và nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới...

Trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội và các nền tảng số, người làm báo cần nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và các quy định về hoạt động báo chí.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời trước khi đăng tải, phát sóng. Chủ động phát hiện vấn đề từ thực tiễn, cung cấp thông tin chính thống, phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực và cách thể hiện thuyết phục.

Tiến sĩ Lê Thế Cương trao đổi chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Thông qua tập huấn giúp hội viên các chi hội, câu lạc bộ báo chí cập nhật, củng cố, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn, nhất là kỹ năng nhận diện, kiểm chứng và xử lý thông tin sai lệch.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; xây dựng các tác phẩm báo chí có tính định hướng, tính chiến đấu và sức lan tỏa; phát huy vai trò tiên phong của người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội, cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trong thời đại số.