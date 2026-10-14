Xây dựng hội vững mạnh

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội, hằng năm, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát tại các tổ chức hội cơ sở; chỉ đạo hội CCB cấp xã tăng cường nắm tình hình tại các chi hội và hội viên.

Theo đó từ năm 2024 đến nay, các cấp hội CCB trong tỉnh đã kiểm tra trên 1.400 lượt tổ chức hội và hơn 9.200 lượt hội viên; kiểm tra 6 tổ chức hội và 4 hội viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát trên 2.200 lượt tổ chức hội và gần 18.000 lượt hội viên. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Hội CCB tỉnh đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra 21 hội CCB xã, phường.

Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra công tác hội tại xã Chi Lăng

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội, Điều lệ hội và nghị quyết của hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc chấp hành các quy định, chế độ báo cáo, công tác quản lý hồ sơ, sổ sách và trách nhiệm của cán bộ hội. Đồng thời kiểm tra về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với hội viên.

Thông qua kiểm tra, Hội CCB tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp hội, đánh giá ưu điểm, chỉ ra những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy một số cơ sở chưa chủ động triển khai đầy đủ kế hoạch công tác. Công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy và chế độ báo cáo còn hạn chế. Một số cán bộ hội chưa thường xuyên nghiên cứu văn bản, nắm chưa sâu nhiệm vụ; việc quản lý tài chính, quỹ hội, lưu trữ hồ sơ, sổ sách còn chưa đảm bảo theo yêu cầu... Trước những tồn tại này, Hội CCB tỉnh đã yêu cầu các hội cơ sở nghiêm túc khắc phục, nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng quy định, đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở.

Cùng với đó, Hội CCB tỉnh chú trọng kiểm tra hoạt động nhận ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội CCB tỉnh đã tổ chức kiểm tra 20 hội CCB cấp xã, 22 tổ tiết kiệm và vay vốn, trực tiếp kiểm tra đối với 112 khách hàng vay vốn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện thỏa thuận ủy thác, hoạt động của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác bình xét cho vay, sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

Kết quả cho thấy, các hội CCB cấp xã cơ bản thực hiện tốt nội dung thỏa thuận, hợp đồng ủy thác; duy trì phối hợp thường xuyên với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trong tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các tổ tiết kiệm và vay vốn cơ bản thực hiện việc bình xét cho vay công khai, dân chủ, đôn đốc tổ viên trả lãi, gửi tiết kiệm và hoàn trả vốn vay theo quy định.

Ông Nông Ngọc Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Gia, cho biết: Thời gian qua, Hội CCB xã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác hội và quản lý nguồn vốn ủy thác. Tháng 6/2026, đoàn kiểm tra của Hội CCB tỉnh đã kiểm tra công tác hội và hoạt động ủy thác cho vay tại đơn vị. Kết quả, các nội dung được thực hiện tốt, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ quá hạn.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt động hội từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt trên 95%; 100% tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở hội yếu, kém. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.