Cổ phiếu QCG bất ngờ tăng trần, tâm điểm là màn đổi ghế lãnh đạo

Diễn biến này thu hút sự chú ý của thị trường trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai vừa trải qua những biến động đáng kể ở bộ máy điều hành.

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HĐQT Quốc Cường Gia Lai đã thông qua nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan, cùng giữ chức danh Tổng Giám đốc, đánh dấu việc bà Loan trở lại trực tiếp điều hành doanh nghiệp sau hơn hai năm rời vị trí.

Ông Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với tên gọi Cường Đô La, đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc từ tháng 7/2024, sau khi bà Loan bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn tại TP.HCM.

Sự trở lại của bà Loan diễn ra sau khi bản án phúc thẩm liên quan vụ án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn được tuyên. Theo thông tin được công bố, bà Loan được giảm hình phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ; thời gian tạm giam được khấu trừ và cơ quan xét xử xác định bà đã chấp hành xong hình phạt.

Trong thông điệp chia tay gửi cổ đông ngày 13/10, ông Nguyễn Quốc Cường nhìn nhận kết quả điều hành trong hai năm qua chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng. Ông đồng thời đề cập yêu cầu tiếp tục tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc và khôi phục niềm tin thị trường.

Bà Loan hiện là cổ đông lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai, nắm giữ khoảng 37,05% vốn điều lệ, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu theo số liệu doanh nghiệp công bố. Vì vậy, việc bà trở lại điều hành là diễn biến đáng chú ý đối với doanh nghiệp cũng như các cổ đông.

Dù diễn biến giá cổ phiếu tích cực, bức tranh kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 81 tỷ đồng, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt gần 182 tỷ đồng, cao gấp hơn 18 lần cùng kỳ.

Kết quả lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản thu từ chuyển nhượng ba dự án thủy điện, thay vì sự phục hồi tương ứng của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Riêng quý II, doanh thu thuần chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm trên 90% so với cùng kỳ, trong khi hoạt động kinh doanh thuần ghi nhận thua lỗ.

Điều này cho thấy khả năng cải thiện lợi nhuận bền vững vẫn là bài toán đối với doanh nghiệp, nhất là khi mảng bất động sản chưa đóng góp đáng kể vào doanh thu trong kỳ.

Một trong những vấn đề lớn nhất là dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại TP.HCM. Tại ngày 30/6/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoảng 5.404,8 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án, tương đương khoảng 68% tổng tài sản.

Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoản tiền nhận từ Công ty CP Đầu tư Sunny Island. Tổng nghĩa vụ hoàn trả được ghi nhận ở mức khoảng 2.882,8 tỷ đồng. Sau khi đã thanh toán lũy kế 1.411,4 tỷ đồng đến thời điểm lập báo cáo bán niên và trả thêm hơn 111 tỷ đồng trong tháng 7, số tiền còn phải thanh toán vào khoảng 1.471,4 tỷ đồng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, kế hoạch dòng tiền được xây dựng với mục tiêu thanh toán phần nghĩa vụ còn lại trong năm 2026. Việc thực hiện kế hoạch này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng xử lý các vướng mắc liên quan dự án Bắc Phước Kiển và triển vọng khai thác quỹ đất trong tương lai.

Áp lực thanh khoản cũng thể hiện qua số liệu tại ngày 30/6, khi tài sản ngắn hạn đạt khoảng 2.127 tỷ đồng, thấp hơn nợ ngắn hạn hơn 3.011 tỷ đồng. Chênh lệch gần 884 tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp cần tiếp tục thu xếp nguồn vốn để bảo đảm khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của bà Nguyễn Thị Như Loan có thể làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về quá trình điều hành và xử lý các vấn đề tồn đọng. Dù vậy, những khó khăn về dòng tiền, nghĩa vụ tài chính và tiến độ pháp lý của các dự án vẫn cần thời gian để giải quyết.