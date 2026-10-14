Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Cựu giáo chức tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Việc xây dựng và ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và đào tạo, Công đoàn Giáo dục với Hội Cựu giáo chức các cấp trong tỉnh cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp - Ảnh: H.Đ

Chương trình phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2026-2031 được xây dựng trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp của hai đơn vị trong thời gian qua và điểu chỉnh để phù hợp với thực tiễn hiện nay, với 4 nội dung phối hợp, gồm: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn bạc giải pháp đổi mới; cùng tham gia tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Quy chế phối hợp thực hiện nội dung “4 cùng” giai đoạn 2026-2031 sẽ được cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của từng đơn vị; định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian và chất lượng công việc.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, các đại biểu đã thống nhất các nội dung trong chương trình phối hợp và tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện nội dung “4 cùng” giai đoạn 2026-2031.