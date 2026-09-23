Tập huấn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và làm sạch dữ liệu tại cơ sở

Tham gia lớp tập huấn, mỗi xã có 20 đại biểu, gồm thành viên Ban Điều hành trẻ em, trưởng thôn, bản và đại diện cán bộ phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa-xã hội, tư pháp, y tế, phụ nữ, đoàn thanh niên, trường học.

Đại diện Sở Y tế hướng dẫn quy trình quản lý, rà soát và cập nhật dữ liệu trẻ em tại lớp tập huấn ở xã Lìa - Ảnh: Q.N.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chỉ số thống kê về trẻ em; sử dụng hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, từ nhập liệu, báo cáo đến trích xuất, khai thác thông tin. Các đại biểu được hướng dẫn thu thập, rà soát, xác thực và cập nhật dữ liệu trẻ em.

Lãnh đạo Sở Y tế hướng dẫn các đại biểu rà soát, làm sạch và cập nhật dữ liệu trẻ em tại lớp tập huấn ở xã A Dơi - Ảnh: Q.N.

Đáng chú ý, dữ liệu cập nhật phải bảo đảm các tiêu chí “Đúng-đủ-sạch-sống”; thông tin có căn cứ xác thực; đầy đủ các trường dữ liệu cần thiết; không trùng lặp, mâu thuẫn, thiếu logic và được cập nhật kịp thời khi có biến động. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế, góp phần nâng cao chất lượng thông tin trẻ em từ cơ sở.

Đại diện Sở Y tế hướng dẫn các đại biểu rà soát, làm sạch và cập nhật dữ liệu trẻ em tại lớp tập huấn ở xã A Dơi - Ảnh: Q.N.