Tập huấn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và làm sạch dữ liệu tại cơ sở
Ngày 23/9, Sở Y tế phối hợp Văn phòng Plan tại Quảng Trị tổ chức tập huấn về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; điều tra, rà soát, làm sạch và cập nhật dữ liệu trẻ em tại các xã Lìa, A Dơi. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trẻ em, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất và được cập nhật thường xuyên, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại địa phương.
Tham gia lớp tập huấn, mỗi xã có 20 đại biểu, gồm thành viên Ban Điều hành trẻ em, trưởng thôn, bản và đại diện cán bộ phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa-xã hội, tư pháp, y tế, phụ nữ, đoàn thanh niên, trường học.
Nội dung tập huấn tập trung vào các chỉ số thống kê về trẻ em; sử dụng hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, từ nhập liệu, báo cáo đến trích xuất, khai thác thông tin. Các đại biểu được hướng dẫn thu thập, rà soát, xác thực và cập nhật dữ liệu trẻ em.
Đáng chú ý, dữ liệu cập nhật phải bảo đảm các tiêu chí “Đúng-đủ-sạch-sống”; thông tin có căn cứ xác thực; đầy đủ các trường dữ liệu cần thiết; không trùng lặp, mâu thuẫn, thiếu logic và được cập nhật kịp thời khi có biến động. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế, góp phần nâng cao chất lượng thông tin trẻ em từ cơ sở.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/tap-huan-cong-tac-cham-soc-bao-ve-tre-em-va-lam-sach-du-lieu-tai-co-so-49528ed/