Cà Mau đầu tư hơn 453 tỷ đồng xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài theo Quyết định số 3474/QĐ-UBND. Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật cấp III, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Hòa Thành, có điểm đầu giao với đường Cà Mau - Đầm Dơi tại kênh Cống Đôi và điểm cuối kết nối vào tuyến tránh Quốc lộ 1. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 22,468 ha.

Theo quyết định, tuyến đường có tổng chiều dài thiết kế khoảng 5,647 km, bao gồm cả cầu và cống. Trong đó, đoạn từ đầu tuyến đến giáp cầu Rạch Nhum dài khoảng 2,482 km sẽ được nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu. Đoạn từ cuối cầu Rạch Nhum đến cuối tuyến dài khoảng 3,049 km được xây dựng mới.

Đoạn 1 được đầu tư hoàn thiện một nửa mặt cắt ngang theo quy hoạch, gồm mặt đường rộng 8 m, vỉa hè phía trái rộng 6 m, lề đường phía phải rộng 1 m và nền đường rộng 15 m. Đoạn 2 có mặt đường rộng 8 m, lề đường mỗi bên 0,5 m, nền đường rộng 9 m. Tuyến được thiết kế với vận tốc 40 km/h, mặt đường cấp cao A2 và tải trọng trục thiết kế 100 kN.

Cùng với tuyến đường, dự án xây dựng mới một đơn nguyên cầu Rạch Nhum. Cầu có tổng chiều rộng mặt cầu 10,5 m, trong đó phần xe chạy rộng 8 m, lề bộ hành và gờ lan can phía trái rộng 2 m, gờ lan can phía phải rộng 0,5 m. Công trình gồm 4 nhịp với sơ đồ 24,54 m + 33 m + 33 m + 24,54 m, sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu được bố trí 2 khoang thông thuyền tại nhịp 2 và nhịp 3, mỗi khoang có kích thước 10 x 3 m. Dự án cũng xây dựng cống hộp tại Km4+000 với khẩu độ 4 x 2,5 m.

Về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa được đầu tư trên đoạn 1 với đường kính cống từ D600 đến D1.500 mm; hệ thống thoát nước thải sử dụng đường ống đường kính từ D300 đến D400 mm. Hệ thống chiếu sáng được bố trí trên đoạn 1 và cầu Rạch Nhum, trong khi toàn tuyến được lắp đặt hệ thống báo hiệu và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, đoạn từ kênh Cống Đôi đến cầu Rạch Nhum được bố trí các trụ cấp nước chữa cháy với khoảng cách trung bình khoảng 150 m/trụ.

Tổng mức đầu tư dự án là 453,257 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 204,48 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 141,93 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 87,53 tỷ đồng; phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Công trình cũng hướng đến tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. UBND phường Hòa Thành có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai.