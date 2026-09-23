Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp cứu 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận 5 ngư dân vừa bị nạn từ tàu cá CM-08032-TS.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển, cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý.

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình nắm bắt thông tin nguyên nhân tàu cá gặp nạn từ các ngư dân.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 5 ngư dân, gồm: ông Trần Phước Nghiệm (SN 1990), là Thuyền trưởng; ông Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1992); ông Võ Văn Toàn (SN 1997), ông Lý Văn Tình (SN 2000) và ông Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1987), cùng quê ở tỉnh Cà Mau.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, đồng thời chỉ đạo và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp phối hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (SN 1979), trú tại ấp Sa Bầu, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ làm thuyền trưởng, thông báo đã phát hiện và cứu vớt được 5 ngư dân trên phương tiện CM -92044-TS.

Cán bộ Quân y đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe và động viên các ngư dân.

Đến khoảng 9h sáng 23/9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ đơn vị và nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với gia đình để hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương.