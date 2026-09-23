Tổng cục Chính trị triển khai một số nội dung hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm năm 2026

Tại hội nghị, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) báo cáo kế hoạch tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2026), 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2026).

Đây là chương trình trọng điểm, có ý nghĩa sâu sắc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam; tôn vinh giá trị lịch sử, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện toàn quốc kháng chiến, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân; tạo niềm tin, khí thế mới, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Về chương trình gặp mặt nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, Tổng cục Chính trị tổ chức gặp mặt đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ trong Quân đội; biểu dương, tôn vinh các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm năm 2026. Trong đó, về chương trình chính luận nghệ thuật, các lực lượng phối hợp xây dựng kịch bản với nội dung tư tưởng chính trị sâu sắc; sử dụng các tác phẩm nghệ thuật chất lượng, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, có sức tác động, lan tỏa sâu rộng; quy tụ đông đảo các lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tài năng của các đơn vị nghệ thuật Quân đội.

Nội dung chương trình cần tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện toàn quốc kháng chiến - biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong suốt chiều dài lịch sử; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần kiến thiết đất nước phát triển, bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Công tác tổ chức cần tiến hành chặt chẽ giữa các lực lượng để chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và một số đài địa phương tiếp sóng theo kế hoạch, bảo đảm thành công, an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với chương trình gặp mặt nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức hội nghị chu đáo, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nhằm ghi nhận, biểu dương, cổ vũ những nỗ lực, thành tựu, đóng góp hiệu quả của cán bộ, văn nghệ sĩ, nhân viên văn hóa, văn nghệ toàn quân vì sự nghiệp phát triển văn hóa quân sự, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, phát huy vai trò, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ trong Quân đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp, gắn bó, quyết tâm xây dựng sự nghiệp văn hóa quân sự phát triển.