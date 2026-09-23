Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad Adenauer (Đức), Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức.

Dự án sẽ bao gồm ba hợp phần đào tạo, tọa đàm và nghiên cứu và bốn nhóm hoạt động diễn ra trong vòng 1 năm, với mục tiêu tăng cường hợp tác biển tại Đông Nam Á, hướng tới một không gian biển Đông Nam Á hòa bình, ổn định và hợp tác.

Lễ Khởi động Dự án nghiên cứu “Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy ngoại giao biển tại Đông Nam Á”. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thông qua các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, tọa đàm và nghiên cứu chung, Dự án kỳ vọng góp phần hình thành mạng lưới chuyên gia, thúc đẩy đối thoại chính sách và đề xuất các sáng kiến hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và khu vực.

Phát biểu tại Lễ Khởi động, TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định các nội dung của Dự án phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-7-2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

"Việc Việt Nam tham gia dự án này là một phần trong cam kết chung lớn hơn nhằm nâng cao năng lực quản trị biển, đồng thời cùng các đối tác bảo vệ Hiến chương Liên Hợp quốc, UNCLOS 1982 và các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế và không sử dụng vũ lực", TS. Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh.

Bằng cách kết nối nghiên cứu, chính sách và thực tiễn giữa các nước trong khu vực, Dự án có thể đóng góp cho hòa bình, phát triển bền vững và tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức trên biển của khu vực.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện lần thứ nhất, Ban tổ chức triển khai chương trình nâng cao năng lực kết hợp tọa đàm hẹp về chủ đề “Kết nối biển ở Đông Nam Á”.

Đây là hoạt động đầu tiên của Dự án với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Israel và Mỹ.

Trong hai ngày làm việc với bốn học phần, các học viên được cập nhật kiến thức những xu hướng mới trong phát triển về cảng biển, vận tải biển, hạ tầng cáp ngầm, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hàng hải và tác động đối với an ninh, phát triển biển bền vững trong khu vực. Chương trình cũng tạo điều kiện để các học viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với Việt Nam và khu vực.

Ngay sau khóa tập huấn, tọa đàm hẹp được tổ chức với sự tham gia của nhóm nghiên cứu viên được đề cử, những người sẽ đồng hành cùng Dự án trong vòng một năm.

Đại diện Quỹ KAS tại Việt Nam, ông Lewe Paul đánh giá, Dự án sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Quỹ và Học viện Ngoại giao, với cơ chế hợp tác ba bên cùng Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

“Ngoại giao biển hướng tới xây dựng các cơ chế và kênh trao đổi để quản lý khác biệt một cách hòa bình, có trách nhiệm”, ông Lewe Paul khẳng định.

Phát biểu tại Lễ Khởi động Dự án, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định và bảo đảm an ninh trên biển, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực phải đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý và kiểm soát hiệu quả vùng biển thuộc quyền tài phán, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia và đánh bắt cá bất hợp pháp.

Đại sứ cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các quốc gia ASEAN trong việc ứng phó với những thách thức liên quan, với việc tham gia triển khai dự án lần này là một nỗ lực cụ thể.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đối thoại chính sách, qua đó góp phần nâng cao năng lực biển của Việt Nam và khu vực, thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.