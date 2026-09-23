Thanh tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với Tỉnh ủy Ninh Bình

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy thời gian qua, công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật và an toàn thông tin luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở các quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, nhất là trong tổ chức triển khai, quản lý, sử dụng các thiết bị bảo mật và sản phẩm mật mã phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp bộ máy, đầu tư trang thiết bị và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Các nhiệm vụ này nhằm bảo đảm công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu trong mô hình tổ chức mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng cuộc thanh tra là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện quy định về công tác cơ yếu, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến năng lực kỹ thuật, quy trình vận hành và việc chấp hành pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Những nội dung còn thiếu hoặc chưa thống nhất phải chủ động rà soát, đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện. Khi phát hiện thiếu sót, các cơ quan, đơn vị phải khắc phục ngay, không chờ đến khi có kết luận thanh tra.

Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đoàn thực hiện nhiệm vụ. Sau thanh tra, đơn vị này tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khắc phục các hạn chế theo kết luận, kiến nghị.

Ông Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu, nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng diễn ra trên môi trường số, yêu cầu bảo vệ thông tin, dữ liệu và bí mật Nhà nước ngày càng cao.

Cuộc thanh tra nhằm ghi nhận những kết quả, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện tồn tại, sơ hở, thiếu sót hoặc vi phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục, chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước.

Ông Khúc Hữu Mạnh yêu cầu Trưởng Đoàn Thanh tra chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ nội dung; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Các thành viên Đoàn Thanh tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, kiểm tra, đối chiếu, xác minh thận trọng trước khi đưa ra nhận xét, đánh giá.

Chánh Thanh tra Cơ yếu đề nghị Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được triển khai đúng kế hoạch, yêu cầu và quy định.