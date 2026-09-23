Tổng cục Chính trị kiểm tra thực hiện Đề án 1219 tại Bộ CHQS tỉnh An Giang

Tham dự hội nghị có cơ quan chức năng Cục Chính trị Quân khu 9; đại biểu Bộ CHQS các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh An Giang; các đơn vị LLVT Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị kết luận hội nghị.

Là địa bàn có đường biên giới dài tiếp giáp với Campuchia, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng.

8 tháng đầu năm 2026, LLVT tỉnh đã duy trì nền nếp 77 buổi thông báo chính trị, thời sự với hơn 545.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia; công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương được đẩy mạnh với hàng trăm tin, bài, phóng sự chuyên sâu, phản ánh kịp thời các hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thông qua các chương trình như “Tết quân dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, toàn tỉnh đã vận động nguồn lực xã hội hóa hơn 31 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 172 căn nhà, 17 cầu giao thông, trao tặng 5.661 suất quà, 105 suất học bổng cho đồng bào vùng biên.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo như: “Tiết học biên cương” phối hợp tổ chức 21 buổi cho 1.019 lượt học sinh; “Tiếng loa biên phòng”, “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số”; biên soạn 8 bộ tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, ứng dụng mã QR và nền tảng số nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho nhân dân vùng sâu, vùng biên giới.

Thành viên đoàn công tác kiểm tra các văn bản triển khai thực hiện Đề án 1219 tại Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Đại tá Đỗ Duy Chinh đánh giá cao việc quán triệt triển khai thực hiện Đề án 1219 của Bộ CHQS tỉnh An Giang, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn lưu ý Cục Chính trị Quân khu 7, Quân khu 9 cần làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1219 đúng lộ trình; chỉ đạo các đơn vị đứng chân trên địa bàn cụ thể hóa Đề án 1219 bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội Biên phòng, lồng ghép các chỉ tiêu, nội dung của Đề án 1219 vào các chương trình mục tiêu quốc gia; các sở, ban, ngành tiếp tục đồng hành, quan tâm thực hiện Đề án 1219 đồng bộ, phát huy hiệu quả.