Công an xã ở Đắk Lắk giúp dân thu hoạch sắn mì tránh mưa gây ngập úng

Xuyên suốt ba ngày qua, tại nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, một số nơi mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch.

Những thửa sắn mì tồn đọng nước mưa, cần được hỗ trợ thu hoạch kịp thời để tránh hư hỏng do ngập úng.

Thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát, triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trên những đồng đất có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Theo đó, trong ngày hôm nay 23/9, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Thịnh và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đã được huy động đến những thửa đất nông nghiệp ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh khởi đầu "chiến dịch" giúp dân thu hoạch nông sản. Đến chiều cùng ngày, gần 2ha sắn mì của 5 hộ gia đình nông dân đã được hỗ trợ thu hoạch với tổng sản lượng ước tính hơn 50 tấn củ sắn tươi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Thịnh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương tất bật hỗ trợ, giúp đỡ người dân thu hoạch sắn mì, tránh mưa gây ngập úng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – một trong những gia đình nông dân được Công an xã Hòa Thịnh hỗ trợ thu hoạch sắn mì, bày tỏ: “Thuê thêm nhân công nhổ mì thì chi phí đầu tư tăng thêm. Nhưng nếu chậm trễ thì những thửa đất ở vùng trũng sẽ tồn đọng nước mưa nhiều giờ, sắn mì sẽ bị ngập úng, hư hỏng. Bà con rất vui mừng khi được Công an xã Hòa Thịnh và lực lượng bảo tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chung tay, góp sức nhổ mì để tránh thiệt hại”.

Nhìn những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Thịnh xắn quần, tất bật trên những đồng đất giúp dân nhổ từng bụi sắn mì lấy củ, đưa lên xe máy cày vận chuyển đến cơ sở chế biến tinh bột sắn để bán, ông Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ: “Những việc làm tưởng chừng rất bình dị, nhưng thể hiện rõ nét hành động của người chiến sĩ CAND gần dân, chia sẻ khó khăn của người dân, vì nhân dân phục vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Thịnh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương ăn trưa tại hiện trường để rút ngắn thời gian giúp dân thu hoạch sắn mì tránh mưa gây ngập úng.

Trong số hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân thu hoạch sắn mì những vùng trũng ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh ngày đầu tiên (23/9), Đại úy Trịnh Công Khanh, Thượng úy Nguyễn Xuân Đạt, Đại úy Đào Duy Trực, Thượng úy Phạm Quỳnh Long đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Tất cả không chỉ nhập cuộc như những “nông dân” sỏi nghề, mà còn nhận thức việc giúp dân bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và tấm lòng, tình cảm thân thương như giúp chính người trong gia đình của mình.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tá Huỳnh Đức Tính, Trưởng Công an xã Hòa Thịnh cho biết, trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ nông dân địa phương thu hoạch lúa, sắn, bắp ở những nơi có nguy cơ ngập úng, cho đến khi người dân không còn có nhu cầu.