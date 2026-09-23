Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Bến Giằng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Briu Thanh. Ảnh: Y THƠM

Gia đình ông Briu Thanh thuộc diện hộ nghèo tại xã Bến Giằng. Căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Ông Thanh bị bại liệt nằm một chỗ, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc chồng cùng hai con nhỏ đều dồn lên vai người vợ.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Sản xuất BQ hỗ trợ 100 triệu đồng; 50 triệu đồng còn lại là vốn đối ứng do gia đình vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sự hỗ trợ kịp thời này giúp gia đình ông Briu Thanh vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.