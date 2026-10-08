Phòng thay đồ Real Madrid rạn nứt

Phòng thay đồ Real Madrid chưa hoàn toàn yên ổn.

Theo Cadena SER, những mâu thuẫn tồn tại từ mùa giải trước chưa được giải quyết hoàn toàn. Vấn đề lớn nhất của Real Madrid hiện nằm ở mối quan hệ giữa các cầu thủ. Nguồn tin khẳng định tình hình nội bộ đội bóng rất đáng lo ngại, đồng thời cho rằng phòng thay đồ vẫn lạnh nhạt như cách đây nhiều tháng.

Mùa trước, tình trạng căng thẳng còn dẫn đến một cuộc va chạm giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Sự xuất hiện của Mourinho thậm chí chưa thể thay đổi đáng kể bầu không khí này. HLV người Bồ Đào Nha sở hữu cá tính mạnh và được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thiết lập trật tự mới, nhưng những vấn đề vẫn tiếp diễn.

Real Madrid sẽ tiếp đón Villarreal thuộc vòng 7 La Liga vào ngày 11/10, sau khoảng 3 tuần tạm nghỉ vì loạt trận quốc tế. Đội bóng Hoàng gia cần nhanh chóng ổn định phong độ trước tháng 10 đầy thử thách, với các cuộc đối đầu AS Roma, Sevilla, RB Leipzig và đặc biệt là chuyến làm khách trước Barcelona ngày 25/10.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện liên quan đến Kylian Mbappe càng khiến phòng thay đồ Real Madrid thêm bất ổn. Mbappe trở lại tập luyện cùng toàn đội hôm thứ tư sau chấn thương gặp phải khi khoác áo tuyển Pháp.

Mbappe đang là vấn đề của Real Madrid.

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ dưỡng thương, Mbappe lại xuất hiện tại một địa điểm giải trí. Nguồn tin nội bộ Real Madrid khẳng định CLB không bất mãn với cầu thủ người Pháp, đồng thời cho rằng anh vẫn hành động đúng theo kế hoạch hồi phục được thống nhất.

Mourinho cũng trực tiếp trao đổi với Mbappe trong tuần này, khuyên tiền đạo 27 tuổi thận trọng hơn trong các hoạt động bên ngoài sân cỏ. Real Madrid tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với cả Mourinho lẫn ngôi sao người Pháp, nhưng rõ ràng phòng thay đồ đội bóng cần tìm lại sự ổn định trước giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.