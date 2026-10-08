Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết quả: Thể Công Viettel 1-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ ghi bàn: Khuất Văn Khang (34') cho Thể Công Viettel; Luiz Antonio (16') và Floro Daniel (60', 64') cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Được thi đấu trên sân nhà và sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, Thể Công Viettel nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Các học trò của huấn luyện viên Velizar Popov chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lựa chọn lối chơi thận trọng, tập trung bảo đảm sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Dù không kiểm soát bóng nhiều, đội khách lại tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 11, Atshimene có tình huống dứt điểm trong vòng cấm, buộc thủ môn Văn Việt phải can thiệp để cứu thua cho Thể Công Viettel.

Chỉ năm phút sau, Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn trước. Phút 16, Luiz Antonio thực hiện cú sút xa đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, mở tỷ số 1-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ vươn lên dẫn trước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thua sớm khiến Thể Công Viettel phải gia tăng sức ép. Đội bóng áo lính liên tục tổ chức các đợt lên bóng về phía khung thành thủ môn Thanh Tùng, song hàng phòng ngự Hà Tĩnh duy trì được sự tập trung.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ ở phút 34. Khuất Văn Khang dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này kể từ khi trở lại thi đấu sau chấn thương.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, hai đội tiếp tục tranh chấp quyết liệt nhưng không có thêm bàn thắng.

Khuất Văn Khang đưa thế trận về cân bằng sau khi kết thúc hiệp 1. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục nắm quyền chủ động và tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách.

Phút 48, Lucas Ribamar có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên, nhưng pha dứt điểm không chính xác. Hà Tĩnh sau đó đáp trả bằng một tình huống tấn công từ quả phạt góc, song cũng không tận dụng thành công.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 60. Từ khoảng cách hơn 30m, Floro Daniel tung cú sút xa đưa bóng vào lưới thủ môn Văn Việt, giúp Hà Tĩnh lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Chỉ bốn phút sau, ngoại binh này tiếp tục ghi dấu ấn với pha dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu thăng hoa. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai bàn thua liên tiếp đẩy Thể Công Viettel vào thế bất lợi. Huấn luyện viên Velizar Popov thực hiện những điều chỉnh nhân sự, tăng cường các phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh duy trì đội hình phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa và không để đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Dù tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức tấn công trong khoảng thời gian còn lại, Thể Công Viettel không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là kết quả đáng chú ý của vòng 3 khi đội bóng miền trung giành trọn 3 điểm ngay trên sân của đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với chiến thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng V.League 2026/27. Trong khi đó, Thể Công Viettel rơi xuống vị trí thứ 11 và sẽ cần sớm cải thiện kết quả ở những vòng đấu tiếp theo.

Một số hình ảnh của trận đấu