Phòng lửa rừng

Từ năm 2025 trở về trước, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy rừng (riêng năm 2025 xảy ra 30 vụ). Từ đầu năm 2026 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm nắng nóng, hanh khô kéo dài gây nguy cơ cháy rừng mức cao.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra thực tế khu vực rừng trồng trên địa bàn xã Thất Khê

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Đơn vị đã chủ động tham mưu cấp trên ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác PCCCR, đồng thời đề nghị chính quyền cơ sở, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy rừng. Riêng lực lượng kiểm lâm khu vực thường xuyên theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm; tham mưu UBND các xã, phường xây dựng, rà soát, bổ sung phương án PCCCR, phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng, bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Tại Hạt Kiểm lâm khu vực Tràng Định, để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép 64 cuộc với 4.210 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động 8 lượt; tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền với các nội dung liên quan đến PCCCR. Cùng với đó, đơn vị phân công 4 tổ trực chữa cháy rừng 24/24 giờ; tham mưu xây dựng phương án PCCCR tại 100% các xã thuộc địa bàn quản lý…

Ông Phạm Tuyến, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực Tràng Định cho biết: Các giải pháp đồng bộ đã nâng cao hiệu quả PCCCR. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn hạt quản lý không xảy ra cháy rừng, trong khi đó năm 2025 xảy ra 7 vụ cháy, gây thiệt hại trên 20 ha rừng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các hạt kiểm lâm khu vực đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền lồng ghép được 217 cuộc với gần 10.000 lượt người tham gia; tuyên truyền thông qua hội nghị, cuộc họp được 101 cuộc với gần 7.000 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động 114 cuộc; tổ chức 13 cuộc tập huấn với các nội dung liên quan đến công tác PCCCR…

Ông Triệu Minh Tuấn, thôn Chi Lăng, xã Thất Khê cho biết: Nhà tôi có 12 ha keo, qua tuyên truyền đã giúp tôi hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa cũng như các biện pháp bảo vệ, PCCCR. Qua đó khu vực trồng rừng của gia đình được bảo đảm an toàn, không xảy ra cháy.

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng kiểm lâm, chính quyền cơ sở cũng chủ động triển khai các biện pháp PCCCR. Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Na Dương cho biết: Xã Na Dương có gần 6.000 rừng, trong đó phần lớn diện tích là rừng thông, keo, bạch đàn có nguy cơ cháy cao. Để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ huy PCCCR xã, tổ đội quản lý, bảo vệ, PCCCR tại các thôn; ban hành các văn bản chỉ đạo; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị PCCCR theo phương án cụ thể để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và người dân, công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 1,4 ha rừng trồng, giảm 29 vụ và gần 122 ha so với cùng kỳ năm 2025.