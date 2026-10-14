Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Nga-Việt lần thứ hai

Các đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: THANH THỂ)

Xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương

Trong bài phát biểu chào mừng của Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov, do Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov truyền đạt, nhấn mạnh, tháng 1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công, định hướng đường lối phát triển chiến lược cho Việt Nam trong nhiều thập niên tới.

Saint Petersburg, với vị thế là trung tâm kinh tế, khoa học và văn hóa lớn của Nga, đã dõi theo kết quả của Đại hội với sự quan tâm sâu sắc.

Theo Thống đốc Alexander Beglov, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới và phía Nga sẵn sàng là đối tác tin cậy. Nền tảng cho mối quan hệ bền vững này chính là mức độ tin cậy cao chưa từng có giữa lãnh đạo hai nước.

Theo lãnh đạo Saint Petersburg, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra định hướng rõ ràng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Ý chí chính trị và tấm gương của hai nhà lãnh đạo đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov truyền đạt thư chúc mừng của Thống đốc Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo Thống đốc Alexander Beglov, Diễn đàn Nhân dân giữa hai nước lần đầu tổ chức tại Hà Nội năm 2025 đã trở thành bệ phóng tuyệt vời, và hôm nay, hai bên cùng nhau bắt đầu một giai đoạn hợp tác mới.

Thống đốc tin tưởng, các phiên thảo luận, giao lưu kết nối và các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn lần thứ hai này sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho việc hiện thực hóa các sáng kiến và dự án chung.

Phát biểu chào mừng qua video, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Saint Petersburg có vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chính tại đây, ở Petrograd (nay là Saint Petersburg) vào năm 1923, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân đến. Qua nhiều năm, hàng nghìn chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học của thành phố và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Đại sứ nêu rõ, ngày nay, Saint Petersburg là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Nga. Thành phố có quan hệ với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương của Việt Nam, hợp tác bao trùm các lĩnh vực giáo dục và khoa học, công nghiệp và y tế, văn hóa và du lịch.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo Đại sứ, tình hữu nghị Việt Nam-Nga đã vượt qua thử thách của thời gian. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga (ngày nay) dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất. Ngày nay, chúng ta không chỉ cần trân trọng, gìn giữ ký ức ấy mà còn phải bồi đắp thêm nội dung mới cho tình hữu nghị.

Đại sứ nhận định, thế giới đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta cần những hình thức hợp tác mới, như nghiên cứu chung, các dự án công nghệ, trao đổi học thuật và các dự án truyền thông chung. Thế hệ trẻ Việt Nam và Nga sẽ tiếp nối tình hữu nghị này.

Theo Đại sứ, điều đặc biệt có ý nghĩa là Diễn đàn hướng tới những kết quả thực chất. Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu sẽ thảo luận về kinh tế và hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục và truyền thông số. Diễn đàn còn có một phiên dành riêng cho thanh niên.

Tiết mục múa do Đội múa sinh viên Việt Nam thể hiện. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ hy vọng Diễn đàn sẽ đem lại những dự án cụ thể và các quan hệ đối tác mới. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, là nhịp cầu sống động gắn kết nhân dân hai nước.

Ba trọng tâm phối hợp hành động

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng Ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ 2 mở ra một cơ chế đối thoại hiệu quả, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tình cảm và tinh thần xây dựng giữa nhân dân hai nước.

Người dân hai nước vẫn chưa quên âm hưởng và thành công tốt đẹp của Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội năm 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2025). Tiếp nối thành công đó, Diễn đàn Nhân dân lần thứ hai diễn ra tại thành phố Saint Petersburg lịch sử tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng Ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, sự tụ hội đông đủ của các đại biểu hôm nay tiếp tục khẳng định một chân lý: Đối ngoại nhân dân luôn là nền tảng vững chắc, là cầu nối trái tim bền chặt nhất để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các đối tác LB Nga và chính quyền thành phố Saint Petersburg đã tạo ra những luồng gió mới, đưa các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước trong giai đoạn mới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề xuất ba trọng tâm phối hợp hành động trong thời gian tới.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, tiếp lửa truyền thống hữu nghị. Cần đưa các giá trị lịch sử tốt đẹp, tinh thần sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc vào tâm trí của các thế hệ thanh thiếu niên hai nước.

Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, coi đây là động lực trung tâm để kết nối thế hệ trẻ; duy trì và gia tăng chỉ tiêu cử lưu học sinh Việt Nam sang học tập tại Nga, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và nghệ thuật.

Tiết mục do phía Nga trình diễn. (Ảnh: THANH THỂ)

Thứ hai, đẩy mạnh giao lưu địa phương và hợp tác kinh tế-nhân văn thực chất. Phát huy tối đa tiềm năng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với thành phố Saint Petersburg, thành phố Moskva và các chủ thể khác của Liên bang Nga. Biến các thỏa thuận cấp cao của Lãnh đạo hai nước thành những chương trình hành động cụ thể; thúc đẩy tận dụng Hiệp định FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, khoa học-công nghệ hạt nhân, hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, cũng như các dự án đầu tư song phương hiệu quả để mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân hai nước.

Thứ ba, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Phía Việt Nam tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là những sứ giả hòa bình tích cực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nước sở tại cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đó, ngay trước phiên khai mạc, đông đảo đại biểu hai nước đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở quận Vyborg, Saint Petersburg.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, ngày mai (15/10) sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề về thúc đẩy hợp tác song phương.