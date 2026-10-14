Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Mạnh.

Ngày 14/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố và trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự và trao quyết định.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký ngày 10/10/2026, ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng Phòng Nghiên cứu, Kiểm thử thuộc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, được tiếp nhận đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở.

Thời hạn giữ chức vụ không quá 3 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Quyết định được ban hành trên cơ sở công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc biệt phái viên chức và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm.

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ông Nguyễn Đức Mạnh nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; cùng tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Mạnh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới và cùng tập thể đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao.