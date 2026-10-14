Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào, mong muốn cùng Lào cụ thể hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, tăng cường gắn kết kinh tế, kết nối hạ tầng và thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ đánh giá hợp tác giữa hai nước có nhiều đổi mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần “gắn kết chiến lược” thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực.

"Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được; tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Về các dự án hợp tác trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, đồng thời sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt…

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với đồng chí Vilay Lakhamphong. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ, hai bên cần tăng cường hợp tác trong giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch và giữa các địa phương; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Nhấn mạnh năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước, với hai dấu mốc kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị và tổ chức thiết thực, sâu sắc các hoạt động trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027”. Các hoạt động cần hướng mạnh về nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, vun đắp và trao truyền tình cảm, nhận thức về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước qua các thế hệ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em trong chuyến thăm chính thức Lào vừa qua; đánh giá chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực trong giai đoạn mới. Việc hai bên ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.

Đồng chí Vilay Lakhamphong cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp Đoàn và bày tỏ trân trọng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Đồng chí Vilay Lakhamphong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thông báo với đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng một số nét khái quát về tình hình Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong cũng khẳng định Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.