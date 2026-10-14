Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 9

Tại đối thoại, hai bên nhất trí đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hoàn thiện, củng cố khuôn khổ pháp lý hợp tác quốc phòng hai nước; hợp tác giữa các quân, binh chủng và cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo cán bộ; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga…

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Vasily Sergeevich Osmakov đồng chủ trì đối thoại.

Thời gian tới, trên cơ sở Kế hoạch Phát triển hợp tác quốc phòng giai đoạn 2026-2030 (ký tháng 5-2025), hai bên tập trung thúc đẩy các quan hệ hợp tác, trọng tâm vào một số nội dung sau: Tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn chiến lược cấp cao; duy trì hiệu quả Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam-LB Nga cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị, hợp tác đào tạo...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ trân trọng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng LB Nga tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 cùng các doanh nghiệp quốc phòng LB Nga tham gia trưng bày tại triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Vasily Sergeevich Osmakov trao đổi biên bản đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Vasily Sergeevich Osmakov khẳng định, sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai các mặt công tác đã được hai bên thống nhất, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-LB Nga ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu.

Tại đối thoại, hai bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Đại biểu hai nước chụp ảnh chung.

Hai bên bày tỏ tin tưởng, kết quả Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam-LB Nga lần thứ 9 sẽ tạo xung lực để Bộ Quốc phòng hai nước triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn ký biên bản Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam-LB Nga lần thứ 9.

* Sau đối thoại, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã trao Huân chương Hữu nghị của Việt Nam tặng Học viện Hải quân N. G. Kuznetsov và Học viện Phòng không-Vũ trụ G. K. Zhukov.