Gần 2 triệu người được khám sức khỏe định kỳ và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử năm 2026

Khám sàng lọc sức khỏe cho người dân tại xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và các cơ quan liên quan tổ chức khám cho cán bộ, công chức, công nhân viên thuộc các sở, ngành. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại khó khăn về nhân lực, thiết bị y tế và huy động người dân tham gia khám.

Song song với khám sức khỏe, việc tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID được triển khai mạnh mẽ. 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã kết nối liên thông dữ liệu khám lên Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế, với tỷ lệ liên thông các lượt khám đạt từ 81% đến gần 98% tại các bệnh viện đa khoa trong tỉnh. Các cơ sở y tế tư nhân và trạm y tế cũng tích cực tham gia, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn diện, tiện lợi cho người dân và ngành y tế.

Với tiến độ hiện tại, tỷ lệ khám Nhóm 2 và Nhóm 3 chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đôn đốc các địa phương hoàn thành kế hoạch khám toàn bộ đối tượng nằm trong chương trình trước ngày 15/12/2026, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phát triển nền y tế số hiện đại, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân tỉnh nhà.