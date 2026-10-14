Indonesia: Cháy rừng gây khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng cho hàng trăm nghìn người

Lính cứu hỏa dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/10, quan chức Bộ Y tế Indonesia Then Suyanti cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 283.270 trường hợp gặp vấn đề về hô hấp trong giai đoạn từ ngày 18/8 - 13/10. Con số này phản ánh gánh nặng sức khỏe ngày càng lớn tại những khu vực chịu ảnh hưởng của khói mù do cháy rừng và cháy đất.

Tình trạng cháy rừng, cháy đất tại Indonesia đã gây thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực thuộc đảo Borneo và Sumatra. Tại tỉnh Bangka Belitung, các đám cháy đã lan vào khu dân cư, phá hủy gần 300 ngôi nhà và buộc hàng trăm người phải sơ tán. Khói mù từ các đám cháy cũng lan sang Singapore, Malaysia và một số quốc gia trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về chất lượng không khí và những tác động đối với sức khỏe cộng đồng.

Trước tình hình trên, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để ứng phó với cháy rừng. Hơn 60.000 nhân sự đã được huy động tham gia các hoạt động chữa cháy và xử lý hậu quả. Tuy nhiên, nỗ lực khống chế các đám cháy vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn liên quan đến hiện tượng El Niño, cùng tình trạng đốt thực bì để khai hoang đất nông nghiệp.

Các biện pháp ứng phó, trong đó có gieo mây tạo mưa và thả nước từ trên không, được triển khai tại những khu vực chịu ảnh hưởng, song hiệu quả còn hạn chế. Trong khi đó, khói mù tiếp tục gây sức ép đối với các nước láng giềng. Singapore ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức cao tại một số khu vực, còn Malaysia tăng cường trao đổi với Indonesia về phối hợp ứng phó ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Cháy rừng và khói mù tái diễn đặt ra thách thức lớn đối với Indonesia trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, kiểm soát cháy rừng, đất và hạn chế tác động môi trường lan rộng trong khu vực. Tình hình càng đáng lo ngại khi điều kiện thời tiết khô hạn có thể khiến công tác dập lửa kéo dài và làm gia tăng nguy cơ phát sinh thêm các điểm cháy.