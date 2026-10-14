Hà Nội: 1.398 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động

Theo Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 14/10/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Anh Tuấn ký, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Kế hoạch số 345/KH-UBND về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, từ 3.770 công trình vi phạm được thống kê trước đó, đến ngày 15/6/2026, toàn thành phố còn 1.398 công trình, giảm 63%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 603 lượt cơ sở; lập biên bản, đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 114 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 6,8 tỷ đồng; đề xuất, ban hành quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 133 trường hợp.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố, chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hóa thông tin những công trình chưa được cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào sử dụng.

Thông tin về tên, địa chỉ, chủ đầu tư của toàn bộ 1.398 công trình vi phạm hiện hữu đã được công khai nhằm tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát việc khắc phục.

Đối với nhóm cơ sở không bảo đảm yêu cầu về trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động, kết quả rà soát của Công an thành phố ngày 26/5/2026 xác định có 1.961 cơ sở.

Trên cơ sở rà soát, ngày 29/6/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND công bố danh sách các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 có hiệu lực.

Đối với việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ nước, từ ngày 1/1 đến 31/5/2026, Ủy ban Nhân dân cấp xã đã hoàn thiện hồ sơ vi phạm và ban hành quyết định áp dụng biện pháp này đối với 48 trường hợp, cơ sở không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và vi phạm trật tự xây dựng.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tập trung xử lý các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, công trình tập trung đông người, chung cư, nhà cao tầng; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai và chuẩn bị phương tiện thoát nạn tại hộ gia đình./.